Семья из Тульской области пострадала при теракте в Подмосковье

«Одиннадцатилетняя девочка с огнестрельным ранением в состоянии средней степени тяжести госпитализирована в одну из больниц Подмосковья. Мать девочки погибла», - уточнили в пресс-службе.

Отец и старшая сестра девочки не пострадали. Власти Тульской области пообещали оказать семье всю необходимую помощь.

Кроме того, стало известно, что есть и другие пострадавшие из этого региона. Сведения по ним в настоящий момент уточняют, сообщили в правительстве.

Ранее МЧС опубликовало список пострадавших при теракте в Crocus City Hall по состоянию на 04:00 утра 23 марта. В нем числится 99 человек. В списке, помимо фамилий, значатся неизвестные -неопознанные люди, у которых не было при себе документов.