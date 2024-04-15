15 апреля 2024, 17:00

Семья из трех человек погибла при пожаре в Ногинске

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Мужчина, женщина и их 14-летний сын погибли при пожаре в частном доме в Ногинске. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Предварительно, ЧП случилось на улице Ленина 13 апреля. Погибшему мужчине было 47 лет, женщине - 42. Их тела нашли на месте после тушения пожара. У них наблюдались признаки отравления угарным газом, кроме того, на телах было множество ожогов.

Ногинская городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств происшествия и расследование возбужденного следователями уголовного дела. Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ) грозит ограничением свободы, принудительными работами либо лишением свободы на срок до четырех лет - возможно, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Уголовное дело Пожары Прокуратура РФ Семья Богородский
15 апреля 2024, 15:22
«Не нужно уповать на авось». Жителей Кургана призвали срочно эвакуироваться
Пресс-служба МЧС
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На Курган идет «колоссальный объем воды», жителям нужно срочно эвакуироваться. Об этом предупредил губернатор Курганской области Вадим Шумков в Telegram-канале.

«Немедленно эвакуируйтесь из СНТ, ДНТ и подтапливаемых частей микрорайонов правобережной части, а также расположенных до дамбы с левобережной части города Кургана СНТ, ДНТ и микрорайонов города. <…> Не нужно уповать на авось и на то, что заливало и в прежние годы и все обходилось», - призвал глава региона.

Он отметил, что космоснимок, на котором видна голова паводка, сделали ночью, фотоснимок - уже днем. Очень медленное снижение уровня воды в Звериноголовском также указывает на огромный объем движущейся по Тоболу водной массы.

Паводок уже отрезал микрорайон Нижняя Утятка, вода переливается через Малочаусовский мост. Начинает подтапливаться правобережная часть города. Существует вероятность того, что СНТ и ДНТ на правом берегу Тобола полностью отрежет и затопит. Вдобавок к собственным водам Тобола и стекающим в него вешним водам идет более 1,3 миллиарда кубометров воды из Казахстана - это в два раза больше, чем объем сбросов 1994 года.

Шумков подчеркнул, что все находящиеся под угрозой микрорайоны, садовые и дачные некоммерческие товарищества прошли «не по разу» и оповестили. Однако никакие системы информирования и эвакуации не могут быть эффективными, если жители не прислушаются к властям.

«Увозите детей, стариков, маломобильных родственников и соседей в ПВР либо к друзьям и знакомым», - резюмировал губернатор.

Он также призвал забрать документы и ценные вещи. По словам Вадима Шумкова, надвигается «не просто паводок , а реальная угроза».

Курган Паводки Курганская область Эвакуации
15 апреля 2024, 14:17
Жители оренбургского поселка спасли свои дома от наводнения, построив дамбу
Global Look Press
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Жители Оренбургской области самостоятельно спасают свои дома от наводнения. В Перовском односельчане сделали дамбу для сдерживания воды за свой счет. О своей победе над стихией они рассказали Telegram-каналу «Новости Оренбурга».

«На протяжении недели и днем, и ночью, каждый житель поселка, все вместе, как единый кулак, сделали все, отдали все силы и средства, без какой-либо помощи муниципальных властей противостояли наводнению и будем жить на сухой земле!» - похвастали они.

Жители отметили, что их населенный пункт - единственный вблизи Оренбурга остался незатопленным. Помогла им в этом полная самоотдача. При этом, подчеркнули односельчане, им пришлось понести колоссальные затраты.

«Жители Перовского, вы олицетворение силы и сплочения! Смотрела за вами эти дни, как строили дамбу и следили за ней. Молодцы, вместе - сила!» - прокомментировала одна из читательниц паблика.

Ранее МЧС сообщило о снижении уровня воды в реке Урал до 1165 сантиметров. Максимальный пик паводка в Оренбурге фиксировали 13 апреля, тогда вода поднялась до 1187 сантиметров. Больше всего в Оренбургском районе пострадали от наводнения село Ивановка и СНТ «Южный Урал», рассказывали местные жители. Все службы привели в состояние полной мобилизации из-за паводков.

Наводнения Наводнение в Оренбургской области
15 апреля 2024, 13:25
«Все боятся». Подростки-вымогатели три года терроризировали детей в Подмосковье
Телеканал «360»
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В Железнодорожном третий год подряд орудует банда подростков. Юные вымогатели отбирают у детей деньги, а тех, кто не хочет платить — избивают. Об этом «360» рассказала одна из жительниц города Светлана.

По ее словам, злоумышленники собираются в группы, ловят на улице детей и подростков, как правило младше себя, и требуют, чтобы те перевели деньги. В случае отказа их избивают.

«Ребята говорят, что три года длится терроризирование детей. Никто ничего сделать не может, они (банда - прим. ред.) уходят от ответственности», - поделилась собеседница канала.

Она вспомнила, как в декабре 2022 года ее сын спас от подростков-вымогателей школьника в одном из торговых центров Подмосковья.

«Он (сын - прим. ред.) находился в торговом центре „Конфитюр“. Этот мальчик, так как он рядом с нами живет, подбежал к нему: „Спаси, помоги“, потому что они (группа подростков - прим. ред.) начали у него деньги вымогать», - сообщила женщина.

Началась потасовка. Однако устраивать масштабный конфликт в ТЦ банда не хотела из-за охраны и большого количества свидетелей, предположила собеседница «360». Сын Светланы с мальчиком переждали, пока подростки выйдут из здания, а затем вернулись домой.

«Влиятельный папа» Светлана добавила, что подростков-вымогателей около восьми. Их главарь учится в колледже в Реутове, живет в Балашихе. Пока по факту вымогательств написано только одно заявление в правоохранительные органы, хотя, по словам Светланы, их должно быть около 20. Родители пострадавших детей даже провели собрание.

«Все, по всей вероятности, боятся, и забирают заявления, потому что у него (главаря - прим. ред.) какой-то папа влиятельный», - заметила Светлана.

На днях группа 17-летних подростков избила родителей мальчика, которого они взяли в заложники и не хотели выпускать, пока им не переведут деньги. Рэкетом среди детей Железнодорожного банда занимается давно, но теперь переключилась на взрослых.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Председатель Следкома Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль.

Ранее в гимназии Балашихи старшеклассник избил подростка. Мальчик нецензурно выразился на видео девочки, которая проходила по лестнице, но несколько раз извинился. Несмотря на это, на ребенка напали.

Уголовное дело Дети Россия Школьники Балашиха Деньги Следственный комитет России
15 апреля 2024, 13:04
Вода в реке Тобол у Кургана поднялась до 673 сантиметров
Пресс-служба МЧС
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Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана поднялся до 673 сантиметров. Об этом сообщили в администрации.

По данным на 08:00 по местному времени, уровень воды достигал 631 сантиметра. За шесть часов он вырос на 42 сантиметра, за два часа - на девять сантиметров.

Как уточнило РИА «Новости» со ссылкой на информацию курганского гидрометцентра, неблагоприятные явления наступают при отметке 700 сантиметров. Опасным считается уровень воды 850 сантиметров.

В Кетовском округе продолжается подтопление. Уровень воды растет в районе населенных пунктов Лаптева, Крюково, Санаторная, Темляково, Менщиково и Кетово. Рядом с последним из них за два часа прибавилось до 30 сантиметров воды.

Администрация Кургана объявила об эвакуации населения. В городе вода подошла к жилым домам в районе Смолино, станции Камчиха садовых товариществ, находящихся поблизости.

Курган Паводки Реки

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