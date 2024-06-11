11 июня 2024, 02:52

Семья из Самары получила химический ожог, выпил воды из бутылки

Freepik
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Семья из Самары получила химический ожог после употребления питьевой воды. Об этом РИА «Новости» рассказал адвокат Евгений Архангельский.

Самарцы заказали доставку питьевой воды, бутылки привезли в воскресенье. Больше всех воды выпила супруга, наутро ей поставили диагноз - химический ожог. Мальчик тоже пил воду, вечером ему вызвали скорую, рассказал правозащитник.

«Отца также отвезли сдать анализы. Подготовили обращение в Следственный комитет, уже подключились сотрудники полиции», - добавил Архангельский.

По словам адвоката, все бутылки имели маркировку «Честный знак», товар изъяли полицейские.

Цифровая маркировка «Честный знак», работающая в 17 отраслях, помогает бороться с некачественным товаром, заявил ранее заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов.

Адвокаты Семья Полиция Технологии
11 июня 2024, 02:57
Детские учреждения Буйнакска отправили на карантин после массовых отравлений
РИА «Новости»
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Все детские учреждения Буйнакска после массового отравления перевели на карантин. Распоряжение дал глава Дагестана Сергей Медиков, сообщила его пресс-служба.

«Сергей Меликов провел совещание в связи с отравлением людей в Буйнакске. <…> Руководству города поручено перевести на карантин все детские учреждения, а также усилить работу с населением», - написала пресс-служба в Telegram-канале.

В больницах Буйнакска с кишечной инфекцией находится на лечении 84 пациента. Тяжелых случаев не зафиксировано.

Всего за помощью медиков обратились 270 жителей Буйнакска. Роспотребнадзор уже начал эпидемиологическое расследование.

Дагестан Больницы Роспотребнадзор
11 июня 2024, 02:54
Юный хоккеист из Нижнего Новгорода погиб под поездом
Freepik
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Игрок нижегородской команды «Заречье» Роман Зырянов погиб в возрасте 18 лет. Об этом сообщила пресс-служба Нижегородской областной федерации хоккея.

Коллеги назвали спортсмена лучшим нападающим прошедшего студенческого чемпионата, а также умным и талантливым человеком.

«Федерация выражает искренние соболезнования родным и близким, дай Бог сил пережить это страшное горе», - говорится в федерации.

По данным сайта «В городе N» , юноша погиб под поездом 10 июня.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области на посадочной площадке «Северный ветер» аэродрома Путилово разбился мужчина , совершавший групповой прыжок с парашютом. Причиной трагедии стало то, что во время полета запутались стропы основного устройства.

Спортсмены Хоккей Мужчины Поезда
10 июня 2024, 23:08
Количество госпитализированных с отравлением в Буйнакске выросло до 84
РИА «Новости»
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Число госпитализированных с кишечной инфекцией в дагестанском Буйнакске выросло до 84. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики в Telegram-канале.

«Сейчас в инфекционном стационаре Буйнакской [центральной городской больницы] находится на лечении 84 пациента. <…> Надо отметить, что тяжелых случаев болезни не наблюдалось», - уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно о 35 госпитализированных. Среди пациентов есть несовершеннолетние. Как выяснили следователи, горожане начали жаловаться врачам на признаки отравления с 7 июня. Все они пили воду из-под крана. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

До этого пресс-секретарь администрации Буйнакска Арип Аримов заявил, что более 270 человек пожаловались на симптомы острой кишечной инфекции. Он отметил, что ситуацию контролирует Минздрав.

Больницы Болезни Минздрав Врачи
10 июня 2024, 22:37
Аварийные бригады Москвы перевели на круглосуточное дежурство из-за ливней
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Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за возможного резкого ухудшения погоды 11 и 12 июня. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

По данным синоптиков, в эти дни погода резко ухудшится. Ожидаются ливни с грозой и градом, сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду.

«Городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады», - отметили в ведомстве.

Горожан и гостей столицы призвали в случае непогоды оставаться дома, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили, на дорогах соблюдать скоростной режим и дистанцию.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, на погоду в Москве и Подмосковье повлияет передняя часть обширной циклонической депрессии , которая вытянулась от Скандинавии до Белоруссии.

Погода Погода в Москве

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