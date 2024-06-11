Семья из Самары получила химический ожог, выпил воды из бутылки

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Самарцы заказали доставку питьевой воды, бутылки привезли в воскресенье. Больше всех воды выпила супруга, наутро ей поставили диагноз - химический ожог. Мальчик тоже пил воду, вечером ему вызвали скорую, рассказал правозащитник.

«Отца также отвезли сдать анализы. Подготовили обращение в Следственный комитет, уже подключились сотрудники полиции», - добавил Архангельский.

По словам адвоката, все бутылки имели маркировку «Честный знак», товар изъяли полицейские.

Цифровая маркировка «Честный знак», работающая в 17 отраслях, помогает бороться с некачественным товаром, заявил ранее заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов.