Семья из пяти человек погибла в сгоревшем деревянном доме в Курганской области

Пожар произошел на улице Береговой в деревне Галаево. Спасателей вызвали в 02:53 (00:53 по московскому времени). К их приезду открытый огонь перекинулся на веранду и кровлю дома из сруба.

В тушении задействовали 22 специалиста и девять единиц техники. На кадрах видно, что веранда выгорела полностью, от крыши дома шел дым. Спасатели обнаружили в сгоревшей постройке тела пяти человек, в том числе трех детей.

В Москве горели строительные бытовки. Площадь пожара составила 12 квадратных метров. Один человек умер, еще один успел спастись. Пострадавшего увезли в больницу с ожогами спины первой степени.