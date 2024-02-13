13 февраля 2024, 09:00

Семья из пяти человек погибла в сгоревшем деревянном доме в Курганской области

Читайте нас в: Google Новости

В Кетовском муниципальном округе Курганской области ночью 13 февраля сгорел деревянный дом. В нем погибли пять человек, в том числе трое детей. Кадры с места тушения показало МЧС России.

Пожар произошел на улице Береговой в деревне Галаево. Спасателей вызвали в 02:53 (00:53 по московскому времени). К их приезду открытый огонь перекинулся на веранду и кровлю дома из сруба.

В тушении задействовали 22 специалиста и девять единиц техники. На кадрах видно, что веранда выгорела полностью, от крыши дома шел дым. Спасатели обнаружили в сгоревшей постройке тела пяти человек, в том числе трех детей.

В Москве горели строительные бытовки. Площадь пожара составила 12 квадратных метров. Один человек умер, еще один успел спастись. Пострадавшего увезли в больницу с ожогами спины первой степени.

Пожары Курганская область МЧС РФ
13 февраля 2024, 08:43
Школьница в Ростове-на-Дону упала с огромной высоты и выжила
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Ученица одной из школ в Ростове-на-Дону упала с 16-го этажа и выжила. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Минздрава Ростовской области.

Ребенка доставили в бессознательном состоянии в областную детскую клиническую больницу. После стабилизации состояния медики начали готовить 14-летнюю пострадавшую к операции.

«Переломы очень тяжелые. Сложнейший перелом костей таза, арагментарно-оскольчатый перелом костей голени, разрушение повздошной кости. Решили одномоментно делать реконструкцию», - сообщил хирург-травматолог Никита Лущенков.

В составе бригады на операции трудились Лущенков, хирурги Алексей Малыхин и Сергей Рябоконев, а также заведующий отделом травматологии Игорь Богданов.

«Операцию провели успешно, пластинами и винтами укрепили кости голени, а кости таза связали аппаратом наружной фиксации. Металлоконструкции снимут примерно через два с половиной месяца, тогда ребенок начнет немного ходить», - добавил он.

Ранее в Санкт-Петербурге погибла 16-летняя девушка после падения с высоты девятого этажа.

Дети Школы Больницы
13 февраля 2024, 07:54
Рабочего госпитализировали из горевших бытовок в Южном Бутово
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Юго-Западном административном округе Москвы ночью 13 февраля загорелись бытовки. Один человек эвакуировался самостоятельно, еще один рабочий погиб. Об этом сообщил источник «360».

Пожар произошел в проезде Чечерском в Южном Бутово. Загорелись металлические стоявшие в ряд бытовки, площадь возгорания составила 12 квадратных метров. В 02:47 пожар ликвидировали.

Под завалами нашли тело одного погибшего. Еще один человек эвакуировался до приезда спасателей. Пострадавшего передали бригаде скорой помощи и с ожогами спины первой степени увезли в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

В Зеленограде ночью умерла женщина 1963 года рождения. В ее квартире загорелись постельные принадлежности , огонь распространился на четыре квадратных метра и вызвал сильное задымление.

Пожары Москва
13 февраля 2024, 06:30
Женщина в Зеленограде умерла при пожаре в собственной кровати
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В панельной многоэтажке в Зеленограде произошел пожар. Посреди ночи загорелись постельные принадлежности. Жительница квартиры умерла, сообщил источник «360».

Около трех часов ночи поступил звонок в экстренные службы. Заявитель сообщил, что с четвертого этажа 12-этажного дома в Крюково шел густой черный дым. Пожарные приехали на место, вошли в квартиру и выяснили, что горели постельные принадлежности на площади четырех квадратных метров, произошло сильное задымление.

Огонь потушили, квартиру проветрили и проверили этажи выше. В очаге возгорания обнаружили женщину 1963 года рождения. Ее передали медикам скорой помощи, но реанимация не помогла - пострадавшая умерла.

Аналогичный случай произошел на улице Правды на севере Москвы. Электроодеяло, под которым спала пенсионерка, загорелось. Женщина умерла от отравления продуктами горения.

Пожары
13 февраля 2024, 05:19
Появилось видео с падением гигантской опоры в Екатеринбурге
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Гигантская бетонная опора упала на проезжую часть в Екатеринбурге. Об этом сообщил Telegram-канал Е1.

«На ВИЗе длинная бетонная опора упала прямо на дорогу. Это случилось у дома на Татищева, 134», - уточнил канал, опубликовав видео с ее падением.

На кадрах видно, что опору держал подъемный кран. В какой-то момент тросы порвались, и она упала на проезжую часть, где находились машины. В момент падения опоры водитель подъемника выбежал из кабины.

Неизвестно пока, есть ли пострадавшие. Издание отметило, что запросило информацию о произошедшем в региональном МЧС.

Ранее в городском округе Подольск между поселком Сосновый Бор и ЖК «Весенний» рухнул башенный кран. В соцсетях сообщили, что никто не пострадал, кроме транспорта. Местные жители возмущенно заявили, что люди с детьми и собаками ходят гулять в лес по дороге, на которую упала вышка.

Дороги Екатеринбург

Новости по теме