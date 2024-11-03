Семья из Новороссийска лишилась здоровых зубов в местной клинике

Местный житель Денис и его супруга захотели улучшить внешний вид передних зубов и обратились в клинику к стоматологу Левону Мартиросяну. Врач убедил пациентов установить виниры. Пара согласилась и заплатила почти два миллиона рублей. Вместо «голливудской улыбки» Денис и его жена получили множество проблем, отметили авторы статьи.

После удаления нервов началась сильная головная боль, воспалились десны и образовались гнойные нарывы. Однако стоматолог решил довести дело до конца и установил виниры. После этого зубы искривились и завалились внутрь. Денис обратился в суд, стоматолога признали виновным и постановили взыскать с него четыре миллиона рублей.

Челюстно-лицевой хирург, имплантолог Вероника Мелехова ранее предупредила, что реклама с очень низкими ценами на стоматологические услуги - это маркетинговый ход.