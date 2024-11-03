03 ноября 2024, 13:29

Семья из Новороссийска лишилась здоровых зубов в местной клинике

Freepik
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Семейная пара лишилась здоровых зубов в клинике «Голливуд» в Новороссийске. Об этом сообщил Telegram-канал «Shot Проверка».

Местный житель Денис и его супруга захотели улучшить внешний вид передних зубов и обратились в клинику к стоматологу Левону Мартиросяну. Врач убедил пациентов установить виниры. Пара согласилась и заплатила почти два миллиона рублей. Вместо «голливудской улыбки» Денис и его жена получили множество проблем, отметили авторы статьи.

После удаления нервов началась сильная головная боль, воспалились десны и образовались гнойные нарывы. Однако стоматолог решил довести дело до конца и установил виниры. После этого зубы искривились и завалились внутрь. Денис обратился в суд, стоматолога признали виновным и постановили взыскать с него четыре миллиона рублей.

Челюстно-лицевой хирург, имплантолог Вероника Мелехова ранее предупредила, что реклама с очень низкими ценами на стоматологические услуги - это маркетинговый ход.

Семья Врачи
03 ноября 2024, 12:28
Люди боятся, что смоет дома. В Новосибирске прорвало трубу с кипятком
РИА «Новости»
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Очередная коммунальная авария произошла в Новосибирске. На этот раз в Октябрьском районе прорвало трубу с кипятком, сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

Одна из местных жительниц рассказала, что вода с кипятком разлилась по улице Шевченко. Кипяток размыл грунт на Нижегородской и пошел по Зыряновской.

Как отметили авторы публикации, люди боятся, что их дома может смыть. Также горожане волнуются, что надолго останутся без воды и тепла. Ремонтники приступили к устранению дефектов на теплосетях.

Волна коммунальных ЧП накрывает Новосибирск еще до начала сильных холодов. Как сообщил Atas.info , река из кипятка разлилась на улице Сакко и Ванцетти. Затем прорыв обнаружили в районе перекрестка улиц Бориса Богаткова и Толстого.

Ранее в Петербурге автобус с пассажирами провалился в яму с кипятком. ЧП произошло рядом с местной поликлиникой.

Сибирь Коммунальные аварии
03 ноября 2024, 08:32
Хлебозавод загорелся в Москве
Пресс-служба МЧС
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Пожар вспыхнул в здании хлебозавода на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, пламя охватило второй этаж помещения на Подъемной улице. Люди эвакуировались из здания самостоятельно.

Открытое горение оперативно ликвидировали.

По данным пресс-службы МЧС, пожар полностью потушили на площади 50 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

Накануне пожар произошел в 12-этажном доме на Тимирязевской улице в столице. Задымление началось на первом этаже. В одном из помещений спасатели обнаружили пострадавшего, его передали врачам. Открытое горение вскоре потушили.

Пожары Москва
03 ноября 2024, 07:15
Массовая авария с 11 авто произошла на севере Москвы. Три человека пострадали
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В Москве произошла массовая авария с участием 11 автомобилей. Об этом сообщил источник 360.ru.

ДТП случилось в Войковском районе на Ленинградском путепроводе. Участниками аварии стали шесть машин такси. В результате перекрыли четыре полосы движения из пяти.

На место прибыли врачи скорой помощи. Пострадали три человека.

«Спуск с моста, подморозило, и их всех размотало. Едет только крайний левый ряд», - уточнил источник.

Минувшей ночью массовая авария с шестью автомобилями произошла в центре столицы. Один человек погиб, еще трое пострадали. Участниками ДТП стали несколько такси. Правоохранители установят все обстоятельства случившегося.

ДТП Машины Москва
02 ноября 2024, 21:36
«Угрожал все взорвать». Целившийся в прохожих житель Сергиева Посада попал на видео
Телеканал «360»
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Разгуливавший в Сергиевом Посаде мужчина с ружьем угрожал все взорвать, рассказала 360.ru мать школьницы, которая оказалась рядом с агрессором. Задержанный направил двустволку на прохожих и заявил, что перестреляет всех вокруг.

Вооруженный мужчина засветился недалеко от школы № 18.

«Дочка слышала угрозы, спряталась за машину в этот момент, очень испугалась. [Злоумышленник] угрожал все взорвать и перестрелять. Мужчина с женщиной шли и курили вейп, на них был направлен ствол», - уточнила собеседница 360.ru.

Днем 2 ноября в Сергиевом Посаде заметили мужчину с ружьем. Он ходил по городским улицам и целился в людей. На место прибыли правоохранители и задержали его.

Злоумышленника узнал один из очевидцев произошедшего. Он рассказал, что это его нелюдимый сосед.

Школы Женщины Мужчины Оружие

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