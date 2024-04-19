19 апреля 2024, 08:54

Съемочная группа «Известий» подверглась нападению на западе Москвы

РИА «Новости»
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В Москве следователи возбудили уголовное дело после нападения на съемочную группу «Известий». Журналистам повредили технику, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, 18 апреля этого года съемочная группа «Известий» выполняла редакционное задание в доме на улице Мосфильмовской.

Житель этого дома на лестничной клетке набросился на журналистов и сломал видеокамеру. Против мужчины возбудили уголовное дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.

Следователи приступили к изучению записей с камер видеонаблюдения и допросу свидетелей. Все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Журналисты «Известий» уточнили, что работали в доме предполагаемой любовницы немецко-американского миллиардера Карла-Эривана Хауба Вероники Ермиловой. Охранники здания пропустили группу, но из квартиры Ермиловой вышел разъяренный мужчина, который стал выхватывать оборудование и ломать его.

Ранее группа российских журналистов попала под обстрел в ЛНР. В результате атаки со стороны украинских боевиков ранения получил оператор ВГТРК.

Уголовное дело Журналистика
19 апреля 2024, 09:14
Вода из реки Ишим подошла ко всем казанским селам в зоне паводка
Пресс-служба МЧС
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Паводок добрался до всех населенных пунктов Казанского района Тюменской области. Подтоплены 93 дома. Об этом сообщила глава района Татьяна Богданова в своем Telegram-канале.

«Вода подошла ко всем населенным пунктам, которые находятся в зоне подтопления по течению реки Ишим, и движется в Ишимский район. По всему району подтоплено 93 домовладения», - указала она.

По ее словам, в Огнево воду удерживает насыпь. Специалисты продолжат укреплять ее. Накануне в деревне Большие Ярки местные жители укладывали мешки на участках, чтобы остановить течение.

По данным на утро пятницы, 19 апреля, уровень воды в реке Ишим в селе Ильинка Казанского района зафиксировали на отметке 884 сантиметра. За сутки он упал на семь сантиметров. Критическим считается уровень в 800 сантиметров.

Накануне в информцентре правительства Тюменской области сообщили о формировании запаса воды на девять дней в населенных пунктах, наиболее подверженных паводку. Повышенным спросом среди местных жителей пользуются пятилитровые тары.

Тюмень Паводки Реки
19 апреля 2024, 09:05
ДТП с участием спецтехники унесло жизни пяти человек в Башкирии
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В Уфе произошла авария с участием отечественной легковушки и поливальной машины. В результате погибли пять человек, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Башкортостана.

В ведомстве уточнили, что ранним утром 19 апреля на первом километре трассы Уфа-Оренбург столкнулись автомобили ВАЗ-2115 и КамАЗ. В ДТП погибли пять человек и двое получили травмы. О состоянии пострадавших не уточняется.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа устанавливает все причины и обстоятельства ДТП. Также на место аварии выехали руководители Госавтоинспекции МВД по Башкортостану, представители спецотдела по расследованию ДТП из главка следственного управления МВД.

Накануне на юге Москвы на Нагатинской набережной в аварию попали автомобиль «ГАЗ Соболь» и рейсовый автобус. В результате пострадала женщина, ее увезли в больницу с различными травмами и ушибами.

Башкирия ДТП
19 апреля 2024, 07:38
Двух летчиков упавшего в Ставропольском крае самолета нашли и отправили в больницу
Telegram
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Двое летчиков из экипажа самолета, который рухнул в Красногвардейском округе Ставропольского края, нашли живыми. Об этом в Telegram-канале рассказал губернатор Владимир Владимиров.

«Они живы, везем в больницу», - написал он.

Глава региона добавил, что на место происшествия выехали «все службы».

О падении самолета в поле Владимиров информировал в 06:57. Он опубликовал фотографии с места крушения. Глава Ставропольского края подчеркнул, что, согласно оперативным данным, жертв и разрушений нет, а летчики успели катапультироваться. Губернатор добавил, что информация уточняется, пообещал держать жителей в курсе и призвал не доверять непроверенным источникам.

В комментариях к обоим постам местные жители интересовались причиной случившегося и радовались, что летчики выжили. Им пожелали скорейшего выздоровления.

Самолеты
19 апреля 2024, 04:31
Уволенный хирург, спасший лицо ребенка после укусов собаки, возобновит работу
Freepik
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Хирург Алексей Дикарев, которого уволили из медицинского вуза Кубани после проведения уникальной операции ребенку, заявил о возобновлении работы в КубГМУ. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Все недоразумения устранены. Претензий к кубанскому мединституту, к ректору - господину [Сергею] Алексеенко у меня нет, как впрочем и не было. Это были итоги недопонимания, связанные с некорректностью подачи информации», - сказано в публикации.

Он пожелал институту успехов, а также отметил, что «есть предположение» о продолжении работы в учреждении даже «возможно в большем объеме».

О происшествии с хирургом стало известно 12 апреля. Он рассказал, что три недели назад помог ребенку, на которого напала собака и погрызла лицо. Врач пришил ему нос, губы и щеки. После операции состояние маленького пациента оценили как стабильное, ткани прижились на 75%.

Через день после уникальной процедуры медик рассказал об этом в соцсетях. В КубГМУ попросили его написать заявление об увольнении. История вызвала общественный резонанс. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал разобраться в случившемся.

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