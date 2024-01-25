Семнадцатилетний хоккеист умер на тренировке в Воронежской области

«Ничего не предвещало беды, не было никаких столкновений. Он просто упал на лед», - рассказал источник.

Ранее уголовное дело возбудили в Свердловской области после смерти 38-летнего хоккеиста-любителя Дмитрия Горбунова. Сердце спортсмена остановилось в ходе плановой операции по удалению металлической пластины из ключицы.

Перед процедурой хоккеист сдал все необходимые анализы. После случившегося медики ввели его в искусственную кому, но через четыре дня пациент скончался. Как сообщили в свидетельстве о смерти, мужчина умер от сепсиса из-за бактерии клебсиеллы и гипоксического поражения головного мозга.