Семимесячная девочка умерла в поезде по пути из Москвы в Омск

Во время поездки матери и трем ее детям стало плохо, поднялась температура. К поезду на станции Кунгур Пермского края вызвали бригаду скорой помощи, однако они не смогли спасти семимесячного ребенка, который к тому времени потерял сознание. Мать и двое мальчиков госпитализировали в городскую больницу Кунгура.

Поезд остановили в Екатеринбурге и продезинфицировали вагоны. Полиция проводит проверку по факту смерти ребенка.

В Татарстане четырехмесячный ребенок погиб от кровоизлияния в спинной мозг - мальчика подбрасывали в воздух во время игры. Точную причину гибели ребенка назовут после гистологической и ситуационной экспертиз.

Семимесячная девочка умерла в поезде Москва - Чита, когда семья возвращалась из столицы домой в Омск. По информации Telegram-канала Baza , ребенок заразился ОРВИ вместе с мамой и братьями.