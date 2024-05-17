17 мая 2024, 09:14

Семилетний ребенок выпал из окна пятого этажа в Калининграде

РИА «Новости»
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В Калининграде первоклассница выпала из окна многоэтажки. Девочка выжила, но получила серьезные травмы, сообщил сайт «Клопс».

По данным издания, несчастный случай произошел в жилом доме на улице Сибирякова вечером 15 мая. Пострадавшую девочку увезли в больницу, где медики диагностировали ей перелом руки и закрытую черепно-мозговую травму.

Одна из свидетельниц рассказала журналистам, что семья выпавшей из окна девочки благополучная. Она предположила, что произошедшее - трагическая случайность.

В региональном Следственном комитете сообщили изданию, что после падения ребенка из окна началась проверка. Все причины и обстоятельства устанавливаются.

Ранее на Сахалине из окна третьего этажа выпал годовалый мальчик. Пострадавшего ребенка с травмами увезли в больницу. Следователи начали проверку.

Дети Калининград
17 мая 2024, 07:48
Трем жителям Москвы обварило ноги из-за прорыва стояка с горячей водой
РИА «Новости»
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Коммунальная авария произошла в одном из жилых домов на улице Богданова в московском районе Солнцево. В подъезде на седьмом этаже здания прорвало стояк с горячей водой, сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Информация о случившемся поступила в экстренные службы ночью, примерно в 03:58. Из-за коммунальной аварии пострадали три человека: двое взрослых и один подросток 15 лет. Они получили травмы ног из-за кипятка.

Экстренные службы оперативно прибыли на место ЧП и устранили течь.

Ранее трубу с кипятком прорвало во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. В результате аварии размылся асфальт, образовалась яма с кипятком, в которой утонул автомобиль.

Владелец машины не пострадал , так как он в это время находился в медицинском центре неподалеку. По его словам, автомобиль не подлежит восстановлению.

Коммунальные аварии Москва
17 мая 2024, 06:37
Пожар на пострадавшем от БПЛА заводе в Туапсе локализовали
Пресс-служба МЧС
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В Туапсе локализовали возгорание на нефтеперерабатывающем заводе, пострадавшем от падения дрона. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

«Пожар локализован», - сообщила пресс-служба.

Атаку совершили рано утром 17 мая. По информации оперштаба, на гражданскую инфраструктуру нацелили два беспилотника. Из них один рухнул на территории НПЗ в Туапсе, началось возгорание. По предварительной информации, никто не пострадал.

Ночью громкие звуки слышали в Новороссийске, сработала система оповещения о ракетной опасности. Силы ПВО подавили более 10 беспилотников, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Дронами пытались атаковать гражданские объекты, произошли локальные возгорания. Мирные жители не пострадали.

Пожары Беспилотники Краснодарский край
17 мая 2024, 03:21
Чеченка Лия Заурбекова покинула Россию
Unsplash
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Сбежавшая из дома чеченская девушка Лия Заурбекова покинула Россию. Об этом в Telegram-канале написал член Совета по правам человека при президенте России и Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Ионов.

«По моим данным Лия Заурбекова покинула территорию Российской Федерации. Осталось дождаться официального подтверждения от нее самой», - сообщил Ионов.

Правозащитник отметил, что это семейное дело, и любые инсинуации недопустимы. Речь не идет об угрозе жизни, это мнение навязанное и основано на домыслах. Нет никаких данных о нарушении прав и законных интересов девушки, отметил Ионов.

Ранее в СМИ появилась информация, что родственники чеченской девушки окружили отделение полиции и хотят увезти ее домой. Лия записала видео, на котором призналась, что ушла из дома добровольно.

Чечня Видео Россия Полиция Москва
17 мая 2024, 02:36
«Находится в безопасном месте». Лия Заурбекова покинула отдел полиции вместе с адвокатом
РИА «Новости»
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Сбежавшая от родных и обратившаяся за помощью к правоохранителям Москвы Лия Заурбекова уехала из отделения полиции в районе Нагатино-Садовники и находится в безопасном месте. Об этом в своем Telegram-канале сообщил секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы, член президентского Совета по правам человека Алексей Мельников.

По его словам, девушка покинула полицейский участок в сопровождении адвоката. Он также отметил, что полицейские действовали в рамках закона, и, если девушке в дальнейшем потребуется помощь, ей ее окажут.

«В настоящий момент она, как мне сообщили, находится в безопасном месте. Мы будем следить за ее судьбой», - подчеркнул он.

Ситуацию с Заурбековой взял на личный контроль депутат Госдумы, советник главы Чечни Адам Делимханов. По его мнению, юную чеченку ввели в заблуждение и манипулируют ею.

Ранее СМИ сообщили, что неизвестные окружили отделение полиции в Москве, внутри которого находилась их сбежавшая родственница. Девушка при этом заявила, что ей 19 лет, и она добровольно ушла из дома, где подвергалась психологическому и физическому давлению.

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