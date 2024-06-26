26 июня 2024, 08:13

Семилетний ребенок умер в походе на Ладожском озере

Пресс-служба МЧС
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Туристическая группа потеряла семилетнего мальчика во время похода на острове Путсаари. Ребенок утонул, сообщило МЧС Карелии.

Взрослые и дети отдыхали на берегу Ладожского озера на острове Путсаари. В какой-то момент, по информации спасателей, мальчик отстал и пропал из виду. Через несколько минут его обнаружили в воде. Спасти его не удалось, ребенок погиб.

В кубанском поселке Кирилловка наткнулись на пятилетнего мальчика , который находился на улице без сопровождения взрослых и не мог говорить. Судя по записям с камер наблюдения, его бросил неизвестный мужчина. Ребенка отправили в социально-реабилитационный центр в Абинске, а спустя месяц разыскали бабушку - она опознала внука. Органы опеки подготовят документы и вернут его родственникам.

Дети Туризм МЧС РФ
26 июня 2024, 09:26
СК выяснит обстоятельства нападения на бригаду скорой помощи под Томском
РИА «Новости»
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Следственный комитет проверит информацию о нападении на сотрудников скорой помощи, которые прибыли на вызов в поселок Степановка Верхнекетского района Томской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по региону.

В Сети появилась запись о том, что распивающие алкоголь двое мужчин и женщина напали на фельдшера и водителя «скорой». По данным СК, это произошло в ночь с 15 на 16 июня.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - указали в пресс-службе.

Ранее массовая драка произошла на Артиллерийской улице в Саратове. На рынке у овощной лавки повздорили несколько мужчин, завязалась потасовка. Находящиеся рядом женщины попытались разнять дерущихся, и их тоже затянуло в конфликт. Один из мужчин вооружился топором, но не стал его использовать.

На место прибыла полиция, сотрудники МВД задержали одного из участников конфликта. Ведомство начало проводить проверку по факту массовой драки.

Скорая помощь Алкоголь Следственный комитет России
26 июня 2024, 09:14
После ЧП на руднике «Уралкалия» начали проверку
РИА «Новости»
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Следователи проведут проверку после вспышки газа на руднике «Уралкалия» СКРУ-3 в Соликамске. Об этом сообщил краевой Следственный комитет в Telegram-канале.

«По факту травмирования рабочих в результате вспышки газа в шахте организована процессуальная проверка», - указали в ведомстве.

Специалисты поверят ЧП по статье Уголовного кодекса о нарушении правил безопасности при строительных или иных работах.

Как сообщили РИА «Новости» в краевом минздраве, двое рабочих получили ожоги разной степени. Пострадавших госпитализировали.

ЧП произошло на руднике около 01:27 по московскому времени. Персонал сразу вывели на поверхность. Причину вспышки газа предстоит выяснить специалистам. Другие производственные объекты «Уралкалия» работают в штатном режиме. Организация в составе группы «Уралхим» занимается выпуском и экспортом калийных удобрений.

Шахты Газ Минздрав Работа
26 июня 2024, 09:08
Полсотни домов затопило в Дальнереченске из-за паводка
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В Приморском крае в Дальнереченске затопило свыше 50 жилых зданий и 216 придомовых территорий. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Переливы на дороге на Краснояровку и к „Солдатскому мосту“, а также по улицам Шевчука, Новой, Молодежной, Архаринской, Таврической, Октябрьской, Солнечной, Плеханова, Полтавской», - уточнили местные власти.

Специалисты продолжают откачивать воду в микрорайоне ЛДК и на Каменушке. В районе Крупозавода произвели контролируемый сброс воды, чтобы она сошла из реки Белой в Большую Уссурку. В районе Мясокомбината укрепили насыпь.

Представители администрации напомнили, что в СОШ № 2 организовали пункт временного размещения, там же комиссия проводит прием граждан.

В России решили вдвое увеличить размер единовременных денежных выплат и пособий пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций. Проект пока находится на согласовании.

Паводки Приморье Водоемы
26 июня 2024, 08:30
Двух человек задержали по делу о смертельном пожаре во Фрязине
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Заместителя генерального директора компании «Исприн» и представителя собственника здания во Фрязине задержали по делу о пожаре. Им вменили оказание небезопасных услуг, повлекшее смерть нескольких человек, сообщил Следком.

Здание передали в ведение «Исприн» в 2021 году на время процедуры банкротства после смерти собственника-должника. По версии следствия, заместитель гендиректора компании сговорился с представителем собственника здания и сдал помещения в аренду. Подозреваемые собирали плату за коммунальные услуги, не обеспечив их безопасность - в здании не следили за техническим состоянием электропроводки.

Именно из-за ее неисправности, заявили в СКР, 24 июня на пятом здания могло произошло возгорание. Огонь распространился на большую площадь, погибли шесть человек.

«Причиной гибели людей также послужило нарушение требований пожарной безопасности в части отсутствия систем сигнализации, оповещения, пожаротушения, а также блокировки пожарных выходов», - заявила пресс-служба.

Уголовное дело возбудили по части третьей статьи 238 УК России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц». Следователи провели обыски и допросы , назначили необходимые экспертизы. Подозреваемых задержали.

Пожар удалось потушить на второй день , но к вечеру в здании вновь воспламенились тлевшие очаги. Очевидица рассказала 360.ru, как ее муж выпрыгнул из окна горевшего здания и умер.

Задержания Уголовное дело Пожары Фрязино Следственный комитет России

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