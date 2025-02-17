Семилетний ребенок едва не утонул в бассейне на юго-западе Москвы

«Тренер ушел, а ребенок просто под воду уходит несколько раз. Тренер вообще в другом конце зала. Ребенок уже барахтается. Халатность просто налицо», - говорил за кадром мужчина.

По его словам, ребенок практически ушел под воду, и никто на это не отреагировал..

Мальчик пробыл на дне бассейна несколько минут.

По данным канала, мальчика вытащили и отнесли в кабинет медсестры, но скорую помощь не вызвали. Это сделал отец ребенок. Сейчас мальчик находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Родители ребенка написали заявление в полицию.

Ранее в Сургуте 13-летний мальчик впал в искусственную кому после занятий с инструктором. Он по его заданию отрабатывал погружение под воду с задержкой дыхания.