Семилетний мальчик во Владивостоке опрокинул на себя мангал и погиб

Все произошло днем 15 июня на придомовой территории на улице Союзной. Ребенок получил черепно-мозговую травму, которая и стала причиной смерти. По предварительным данным, семья - иностранные граждане, которые арендовали дом во Владивостоке.

Прокуратура Фрунзенского района города поставила на контроль доследственную проверку по факту гибели ребенка - установление обстоятельств ЧП и законность итогового решения. На место происшествия выехал зампрокурора района Илья Быков. Он будет координировать работу правоохранительных органов и специальных служб.

В феврале в Приморье из-за неосторожного обращения с оружием погиб 11-летний мальчик. Он был на охоте с отцом. Когда взрослых не было рядом и мальчик находился в домике, оттуда внезапно раздался выстрел. Ребенка нашли с огнестрельным ранением груди. По дороге в больницу он скончался.