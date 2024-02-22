Семилетний мальчик утонул в Подмосковье

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По предварительным данным, днем 22 февраля ребенок гулял возле частного дома в СНТ «Сосны». Оставшись без присмотра, мальчик вышел за территорию участка, добрался до пруда и провалился в воду.

«Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти пострадавшего не удалось», - сообщили в региональной прокуратуре.

Ведомство организовало проверку по факту происшествия. Специалисты установят обстоятельства и причины случившегося, а также оценят исполнение требований законодательства о несовершеннолетних. По результатам проверки при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

В январе в Челябинской области нашли тело восьмилетнего мальчика. Он вышел на тонкий лед и утонул.