13 июня 2024, 05:53

Семилетний мальчик умер на приеме у стоматолога в Красноярске

РИА «Новости»
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Семилетний ребенок скончался в Красноярске на приеме у зубного врача. Об этом сообщила прокуратура Красноярского края в Telegram-канале.

По предварительной информации, мальчик пришел с родителями в клинику в Ленинском районе. Лечить зубы должны были «во сне».

«После введения наркоза у ребенка стала стремительно падать сатурация. Во время проведенных реанимационных мероприятий состояние мальчика ухудшилось. Прибывшая на вызов бригада скорой помощи констатировала смерть ребенка», - рассказали в пресс-службе надзорного органа.

В ведомстве отметили, что по факту случившегося организовали проверку и возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

В прошлом году похожий случай произошел в Рязанской области. Там трехлетний ребенок скончался на третий день после похода к зубному. Сначала маленькому пациенту провели хирургическое лечение, после чего он чувствовал себя нормально. Плохо ему стало на третий день, родители вызвали скорую, но было уже поздно.

Уголовное дело Дети Врачи Красноярский край
12 июня 2024, 23:47
Собака в Петербурге съела пакетик с наркотиками и попала в ветклинику
Pxhere
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В Санкт-Петербурге собака на прогулке нашла и проглотила пакетик с наркотиками. Питомец попал в ветклинику, сообщил Telegram-канал Mash.

После прогулки животное стало тошнить, хозяева забеспокоились о состоянии питомца. Собаку доставили к ветеринару. Там животное выплюнуло застрявший в горле полимерный пакетик с белым порошком.

О находке узнали в полиции. Правоохранители изъяли подозрительный сверток и передали его на экспертизу. Оказалось, что в пакетике был мефедрон массой 0,5 грамма. Сейчас собака чувствует себя хорошо. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Ранее стало известно, что петербургская полиция уничтожила ферму по выращиванию конопли , которая находилась в двух шагах от Эрмитажа. Местный житель организовал плантацию в своей квартире на Миллионной улице.

Наркотики Санкт-Петербург Собаки Животные Полиция
12 июня 2024, 23:11
Неизвестный открыл огонь у монастыря Оптина пустынь
РИА «Новости»
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В Калужской области неизвестный открыл огонь у монастыря Оптина пустынь. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Мужчина устроил перестрелку с правоохранителями. В результате случившегося прохожая получила ранение в ногу. Всех прихожан укрыли в церкви.

Злоумышленник покинул место преступления, его объявили в розыск. Дорогу к монастырю перекрыли.

На прошлой неделе прохожий открыл огонь из автомата по людям на западе Москвы. Жертвой стрельбы стал один человек. Очевидцы сообщили, что нападавший скрылся во дворах, его также объявили в розыск.

Ранее полиция задержала мужчину, который открыл огонь на Костромской улице в столице. Стрелок атаковал людей из пневматического оружия, два человека пострадали.

Стрельба Мужчины Оружие Полиция
12 июня 2024, 21:28
Стало известно о состоянии пострадавших при крушении вертолета в Свердловской области
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Двух пострадавших при крушении вертолета в Свердловской области направили в реанимацию городской больницы Первоуральска. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Состояние мужчины-пилота оценили как средней степени тяжести.

«Женщина (пассажирка) - в крайне тяжелом состоянии», - уточнили в ведомстве.

Вертолет Robinson R44 совершил жесткую посадку недалеко от базы отдыха «Светофор» вечером 12 июня. Уральская транспортная прокуратура опубликовала фото с места крушения воздушного судна. Специалистам предстоит выяснить причины падения вертолета и другие обстоятельства случившегося.

Вертолеты Больницы Свердловская область
12 июня 2024, 20:42
Появились фото с места крушения вертолета в Свердловской области
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В Сети появились фото с места крушения вертолета в Свердловской области. Кадры опубликовал Telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры.

На снимках запечатлели поврежденную кабину упавшего в лесу воздушного судна.

В распоряжении Telegram-канала Baza появились фото, на которых можно увидеть двух пострадавших: пилота и девушку-пассажира.

Крушение вертолета произошло 12 июня недалеко от базы отдыха «Светофор» под Первоуральском. Раненых доставят в медицинское учреждение. Другие подробности случившегося не уточнялись. Причины падения вертолета выясняются.

Накануне стало известно о жителе Омской области, который решил слетать за продуктами на вертолете. Мужчина посадил воздушное судно у магазина, а местные жители сняли происходящее на камеру. Прокуратура организовала проверку по факту случившегося.

Фото Вертолеты Свердловская область

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