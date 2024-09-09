09 сентября 2024, 09:07

Семилетний мальчик исчез после падения машины в реку в Башкирии

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В Башкирии ищут семилетнего ребенка, пропавшего после падения автомобиля в реку Белую. О поисковой операции рассказали в МЧС региона.

По информации ведомства, отдыхающие спускали лодку на реку, но прицеп с ней утащил за собой в воду автомобиль. Внутри были двое взрослых и трое детей. Выбраться не смог только 7-летний мальчик.

Накануне около 20:00 (по московскому времени) спасатели вытащили автомобиль из реки, но внутри ребенка не было. Поиски решили возобновить с наступлением рассвета.

В пресс-службе госкомитета республики по ЧС заявили, что утром 9 сентября к розыску первоклассника подключили водолазов.

Дети Башкирия МЧС РФ
09 сентября 2024, 07:14
Мужчина попал под поезд на станции «Кунцевская»
Телеканал «360»
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На станции «Кунцевская» 30-летний мужчина попал под поезд. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Обращение о ЧП на МЦД-1 Белорусско-Савеловского диаметра в районе Фили-Давыдково поступило в понедельник, 9 сентября, около 05:50.

Очевидец сообщил, что 30-летний мужчина попал под поезд на второй платформе в сторону улицы Алексея Свиридова. Пострадавшего заблокировало на путях. Информации о его состоянии нет. Что послужило причиной ЧП, неизвестно.

Мужчины Поезда
09 сентября 2024, 03:52
Спасатели ликвидировали открытое горение в мебельном цехе в Ростове-на-Дону
Пресс-служба МЧС
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Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в мебельном цехе в Ростове-на-Дону. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

В Ростове-на-Дону загорелись два ангара, в которых находился мебельный цех. ЧП произошло на улице Черевичкина. Изначально площадь пожара составляла 200 квадратных метров.

Позже спасатели сообщили, что локализовали возгорание на одной тысяче «квадратов».

В Белгородской области в Волоконовском районе огнеборцы потушили пожар на площадке для хранения топлива «РусАгро», которая загорелась в результате удара украинского беспилотника. Глава района сообщил, что пожар потушили, пострадавших нет.

Спасатели Пожары МЧС РФ
08 сентября 2024, 21:44
Батарею скинули на голову ребенку под Нижним Новгородом
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Подросток оказался в реанимации после того, как ему на голову рухнула металлическая батарея в Сарове. СК начал доследственную проверку по признакам статьи «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», сообщили в пресс-службе регионального главка.

Батарея свалилась на голову ребенку с балкона общего пользования на девятом этаже дома на проспекте Музрукова. С травмой головы мальчика срочно доставили в больницу.

«В настоящее время следователем выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - передали представители Следственного комитета по Нижегородской области.

Как сообщил Telegram-канал «Новости Нижегородской области ОКА 24» , секцию металлической батареи, которая упала на шестиклассника, сбросили другие дети. Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

В феврале в Москве оконная рама рухнула на школьника на автомойке. Пострадавшему потребовалась помощь медиков.

Дети Больницы
08 сентября 2024, 19:55
Сантехник устраивал секс-вечеринки в подсобке московского ЖК
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Сантехника в Москве поймали с поличным за секс-вечеринки в подсобке московского ЖК. Как сообщил Telegram-канал Shot, полицейские застали мужчину спящим в постели в двумя полуголыми девушками.

Сантехника в Москве поймали с поличным за секс-вечеринки в подсобке московского ЖК. Как сообщил Telegram-канал Shot , полицейские застали мужчину спящим в постели в двумя полуголыми девушками.

Странные звуки из технического помещения услышали жильцы в Западном Дегунине. Они вызвали правоохранителей, чтобы прикрыть «бордель».

«Любвеобильного [сантехника] отпустили, но с работы его уволили. А те самые дамы, по словам местных, уже соблазняют других коммунальщиков», - написали авторы публикации.

Жильцы в общедомовом требовали «амнистию Сереге» - так зовут местного сантехника. Они отметили, что без специалисты им придется худо. К тому же, тот «продержался» дольше своих предшественников.

Ранее в Нижневартовске полицейские накрыли бордель , который работал под видом массажного салона. Женщин, оказывавших интимные услуги задержали, им грозит штраф до двух тысяч рублей.

Работа Мужчины Москва

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