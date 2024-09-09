Семилетний мальчик исчез после падения машины в реку в Башкирии

По информации ведомства, отдыхающие спускали лодку на реку, но прицеп с ней утащил за собой в воду автомобиль. Внутри были двое взрослых и трое детей. Выбраться не смог только 7-летний мальчик.

Накануне около 20:00 (по московскому времени) спасатели вытащили автомобиль из реки, но внутри ребенка не было. Поиски решили возобновить с наступлением рассвета.

В пресс-службе госкомитета республики по ЧС заявили, что утром 9 сентября к розыску первоклассника подключили водолазов.