Семиклассница сообщила о попытке изнасилования на выступлении Стаса Костюшкина в Москве
Школьница из Москвы сообщила, что на концерте в одном из столичных ТРЦ ее попытались изнасиловать. Во время выступления Стаса Костюшкина ее домогался мужчина, девочка с трудом вырвалась, об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По словам 12-летнего подростка, все произошло на концерте в честь для рождения ТРЦ «Европейский», где выступали российские звезды - Анна Седокова, группы «На-На», «Блестящие» и другие. Когда на сцене появился Костюшкин, неизвестный мужчина силой прижал ее к ограждению и залез под юбку.
Девочка с трудом освободилась и выбралась из толпы. Потом она позвонила маме, которая отвезла дочь в полицию, чтобы написать заявление. Школьница рассказала, что не разглядела лица нападавшего, запомнила лишь, что мужчина был одет в цветную куртку.
Ранее стало известно, что полиция Санкт-Петербурга ищет пожилого пассажира рейса из Сургута, который насильно делал массаж незнакомой девятилетней девочке во время всего полета, узнав, что она на борту без родителей. После приземления девочка рассказала о навязчивых «услугах» отцу.