Семейная пара не выжила при крушении Falcon 10 в Афганистане

По данным канала, один из выживших позвонил в российскую авиакомпанию, которая организовывала рейс, и сообщил о гибели двух россиян. Четыре члена экипажа получили различные травмы, но остались в живых.

На частном борту, следовавшем из Паттайи в Москву, находились супруги из Волгодонска. Бизнесмен с женой отдыхал в Таиланде, но супруга заболела. Поэтому перевозку женщины на родину организовали бортом частного самолета, писал Shot.

По данным Росавиации, место крушения самолета Falcon 10 обнаружили в Афганистане. Борт с регистрационным номером RA-09011 следовал по маршруту Гая - Ташкент - Жуковский. С радаров он пропал минувшим вечером в воздушном пространстве Афганистана. О крушении самолета стало известно 21 января.