Семерых москвичей задержали за попытку создать ячейку РДК
В Москве задержали семерых жителей, планировавших создать ячейку Русского добровольческого корпуса*. Об этом сообщили в центре общественных связей ФСБ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
* Запрещенная в России террористическая организация.
«Задержанные жители Москвы поддерживали контакты с РДК*, действующим в составе ВСУ против российской армии, и обсуждали способы проведения насильственных акций в отношении представителей правоохранительных органов, военнослужащих и иностранцев», - процитировало информацию РИА «Новости».
Попытку создания ячейки предотвратили сотрудники ФСБ при силовой поддержке СОБР столичного управления Росгвардии. У москвичей дома нашли мачете, восемь ножей, тактический топор, аэрозольный пистолет, перцовые баллончики, а также флаги с нацистской символикой. Кроме того, они хранили средства связи, где обнаружилась переписка с главарями РДК*.