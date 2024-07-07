07 июля 2024, 12:04

Семь детей погибли на водоемах за сутки

РИА «Новости»
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Почти 50 человек, среди них семеро детей, погибли за сутки на водоемах в России. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«За прошедшие сутки на водных объектах страны зарегистрировали 65 происшествий, что на 10 больше, по сравнению с аналогичными показателями прошлого года. Погибли 49 человек, среди них семеро детей», - отметили в ведомстве.

В МЧС уточнили, что на реке Волге в Городецком округе Нижегородской области обнаружили тело десятилетней девочки, вместе с погибшей пропала ее шестилетняя сестра.

Также при купании в необорудованном месте на реке Зее в Амурской области двух подростков затянуло в водоворот. Одного парня удалось спасти, тело второго спасатели продолжают искать.

Ранее двое несовершеннолетних на реке Илек утонули в Оренбургской области , неподалеку от села Тамар-Уткуль.

Дети МЧС РФ Водоемы
07 июля 2024, 12:21
Названа причина массового отравления в Бурятии
РИА «Новости»
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Массовое отравление среди жителей Гусиноозерска связано с употреблением готовой продукции, инфицированной возбудителем сальмонеллеза. Об этом сообщила пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что все заболевшие купили готовую еду через службу доставки.

«Групповая заболеваемость носит пищевой характер и связана с употреблением готовой продукции, изготовленной предприятием общественного питания (служба доставки) города Гусиноозерск, инфицированной возбудителем сальмонеллеза», - указали в пресс-службе.

По последним данным, общее число заболевших составило 75 человек, из которых 42 - дети.

В республиканском Роспотребнадзоре уточнили, что работу организации, откуда доставляли зараженную еду, приостановили за нарушение санитарных норм.

Ранее прокуратура Бурятии заявила, что в инфекционное отделение Гусиноозерска доставили 10 детей и пять взрослых с признаками острого гастроэнтерита. Все госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести. Остальных заболевших отправили на амбулаторном лечении.

Собственную проверку организовали следователи. Они забрали образцы продуктов из столовой, где готовили еду, и провели опрос сотрудников. По итогам в ведомстве примут решение о возбуждении уголовного дела.

Еда Дети Питание Роспотребнадзор Бурятия
07 июля 2024, 05:10
В Амурской области двое подростков угодили в водоворот, один из них погиб
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Двое подростков 16 и 17 лет угодили в водоворот во время купания на реке Зее, один не выплыл. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Амурской области.

«Вечером 6 июля на реке Зее при купании в необорудованном месте в водоворот затянуло двух подростков 2008 и 2007 года рождения», - уточнило ведомство.

Одного из ребят смогли спасти очевидцы, а второго затянуло в водоворот. Юноша, предположительно, утонул. В МЧС сообщили, что ведутся поисковые работы и оперативно-следственные мероприятия.

Ранее троих подростков ударило током во время купания в реке Кубань в Ставропольском крае, один из ребят пропал без вести, двоих госпитализировали с травмами. Возбуждено уголовное дело.

В Нижегородской области в реке Волга утонула 10-летняя девочка во время отдыха с семьей. Вместе с ней пропала шестилетняя сестра.

До этого в Рязани нашли тело пропавшей 15-летней девочки в Солдатском пруду.

Смертность Дети МЧС РФ Реки
07 июля 2024, 04:16
Названа причина пожара на газораспределителе под Алуштой
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Причиной возгорания на газораспределителе в районе села Виноградное под Алуштой оказалась авария. Об этом заявил советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале.

«Авария. МЧС и лесники контролируют периметр. После выгорания газа в трубах начнутся восстановительные работы», - уточнил он.

Крючков предупредил, что в воскресенье, 7 июля, возможно полное или частичное ограничение подачи газа потребителям муниципалитета. Кроме того, он попросил местных жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

Глава администрации Алушты Галина Огнева в своем Telegram-канале отметила, что был поврежден магистральный газопровод. Она добавила, что информацию о ходе восстановительных работ разместят дополнительно.

По словам Огневой, пожар на газопроводе оставил без газа Алушту и 14 южнобережных поселков , в частности Виноградное, Малый маяк и Кипарисное.

Ранее региональный МЧС сообщил, что на место пожара были направлены сотрудники ведомства , газовой службы и Алуштинского лесоохотничего хозяйства.

Пожары МЧС РФ Крым
07 июля 2024, 03:34
Три человека пропали при затоплении катера на реке Амур в Хабаровске
РИА «Новости»
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На реке Амур в Хабаровске затонул катер. Пропали три человека, находившиеся на борту. От этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на свои источники.

«При затоплении судна три человека пропали. Остальные спаслись, им уже оказана медицинская помощь», - уточнил собеседник телеканала.

Всего на катере было пять человек. В районе проводятся поисково-спасательные работы.

В начале июня катер столкнулся с причалом и затонул у берегов Стамбула в районе Кадыкей. Спасатели эвакуировали с тонущего судна 10 пассажиров. В результате происшествия никто не пострадал.

Зимой в Таиланде, недалеко от Пхукета затонула яхта с шестью туристами из России. Всего на борту было девять человек. Всех удалось спасти.

Прошлым летом лодка с шестью пассажирами перевернулась в Кронштадте. В результате один человек погиб.

Спасатели Реки

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