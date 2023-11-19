Семь человек пострадали в ДТП с автобусом и троллейбусом в Хабаровске

Мощный ураган в Новокузнецке попал на видео

Мощный ураган обрушился на Сибирь, он накрыл города Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской и Омской областей. Жители Новокузнецка в соцсети «ВКонтакте» опубликовали записи, на которых видно, как ветер валит остановки и срывает крыши домов.

В пресс-службе МЧС по Кемеровской области предупредили, что порывы ветра могут достигать 33-35 метров в секунду. Жителям рекомендовали закрыть форточки и окна, убрать с балконов и подоконников вещи, которые может захватить воздушный поток.

«Позаботьтесь о безопасности детей, маломобильных и пожилых граждан. Убедитесь, что во время непогоды они находятся в безопасном месте», - передали в пресс-службе.

Спасатели в Омской области тоже предупреждали горожан о сильном ветре, дожде, снеге и метели. В пресс-службе МЧС России по Алтайском краю сообщили, что ожидается усиление ветра до ураганных значений 35 метров в секунду и более.

«Осадки в виде дождя, переходящие в мокрый снег, снег, местами гололедные явления, днем местами метели», - передавали спасатели.

Летом девять человек погибли и почти 70 пострадали из-за непогоды в Приволжье. Почти 100 тысяч жителей остались без света. Сильный ветер повредил крыши 41 жилого дома и семи соцобъектов.