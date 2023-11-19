19 ноября 2023, 10:14

Семь человек пострадали в ДТП с автобусом и троллейбусом в Хабаровске

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Водитель автобуса в Хабаровске не соблюдал безопасную дистанцию и врезался в троллейбус, которой ехал впереди. В пресс-службе городской Госавтоинспекции сообщили, что ДТП произошло 19 ноября около 10:00 на улице Карла Маркса.

«В результате ДТП пассажиры автобуса „Реал“, семь человек, в том числе один несовершеннолетний, доставлены в медицинское учреждение для обследования», - передали в ГИБДД.

На месте аварии работают полицейские. Все обстоятельства ДТП установят специалисты.

Ранее пять пассажиров, в том числе два ребенка, пострадали при столкновении фуры и автобуса в Иркутске. Следком начал доследственную проверку по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи приступили к опросу очевидцев и свидетелей аварии.

Больницы ДТП Автобусы
19 ноября 2023, 10:44
Мощный ураган в Новокузнецке попал на видео
«ВКонтакте»
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Мощный ураган обрушился на Сибирь, он накрыл города Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской и Омской областей. Жители Новокузнецка в соцсети «ВКонтакте» опубликовали записи, на которых видно, как ветер валит остановки и срывает крыши домов.

В пресс-службе МЧС по Кемеровской области предупредили, что порывы ветра могут достигать 33-35 метров в секунду. Жителям рекомендовали закрыть форточки и окна, убрать с балконов и подоконников вещи, которые может захватить воздушный поток.

«Позаботьтесь о безопасности детей, маломобильных и пожилых граждан. Убедитесь, что во время непогоды они находятся в безопасном месте», - передали в пресс-службе.

Спасатели в Омской области тоже предупреждали горожан о сильном ветре, дожде, снеге и метели. В пресс-службе МЧС России по Алтайском краю сообщили, что ожидается усиление ветра до ураганных значений 35 метров в секунду и более.

«Осадки в виде дождя, переходящие в мокрый снег, снег, местами гололедные явления, днем местами метели», - передавали спасатели.

Летом девять человек погибли и почти 70 пострадали из-за непогоды в Приволжье. Почти 100 тысяч жителей остались без света. Сильный ветер повредил крыши 41 жилого дома и семи соцобъектов.

Россия Погода Сибирь
19 ноября 2023, 10:36
Жительница Новокузнецка пострадала от упавшей на нее вывески
«ВКонтакте»
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Сорванная с торгового центра «Сити Молл» вывеска упала на жительницу Новокузнецка, женщину придавило тяжелой конструкцией. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

Сотрудники экстренных служб оперативно устраняют последствия урагана. Синоптики прогнозируют усиление ветра и снег.

Ураган прошелся по Кемеровской, Омской и Новосибирской областям, а также по Алтайскому краю.

Прохожие помогли поднять вывеску и вызволить женщину из-под тяжелого баннера, а также вызвали скорую помощь. Очевидцы сообщили, что конструкция рухнула неожиданно. За несколько секунд до падения по тому же месту ходили посетители ТЦ.

Жители Новокузнецка столкнулись с мощным ураганом, который прошел по центру Сибири. Очевидцы сняли видео, как улетают остановки, срываются баннеры и крыши домов. Ветер оказался настолько сильным, что переворачивал машины и сносил деревья.

Ранее на Сахалине из-за на легковой автомобиль рухнуло дерево. Ветки разбили стекла, помяли крышу и задний бампер. Находящаяся в машине девушка не пострадала. По словам очевидцев, дерево упало на автомобиль из-за сильного ветра.

Ураган Сибирь
19 ноября 2023, 03:46
Момент уничтожения беспилотника в Богородском городском округе попал на видео
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Звук взрыва от уничтожения украинского беспилотника в Богородском городском округе Московской области попал на камеру видеонаблюдения. Кадры появились в распоряжении «360».

На первых секундах ролика - тишина, но потом вдалеке раздался звук взрыва. Это был вражеский БПЛА, который успешно сбили российские средства противовоздушной обороны. Как ранее заявил мэр Москвы Сергей Собянин, в результате ЧП никто не пострадал.

Утром 18 ноября стало известно, что ПВО сбили беспилотник над Брянской областью. По словам губернатора региона Александра Богомаза, летательный аппарат уничтожили над Унечским районом. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, пострадавших в результате случившегося не было.

Военные Украины почти каждый день пытаются атаковать граничащие со страной регионы, в том числе с применением БПЛА. Из-за этого регионы Центрального федерального округа усилили средства ПВО.

Беспилотники Москва 2023
19 ноября 2023, 01:39
Девятилетний ребенок пропал в Омске во время сильного снегопада
Freepik
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Во время снегопада в Омске пропал девятилетний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

«С заявлением о розыске сегодня вечером обратились родители мальчика. Ребенок около 20:00 часов ушел из дома по улице 20 лет РККА и до настоящего времени не вернулся», - сказано в публикации.

Правоохранители описали приметы мальчика: рост 130-140 сантиметров, телосложение среднее. В день пропажи он был в черный куртке и шапке того же цвета.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, опрашивают семью и друзей пропавшего, а также проверяют места его возможного появления.

Сильный снег шел в Омске с самого утра. Он пришел на смену затяжным дождям.

Ранее в Екатеринбурге пропала 15-летняя девочка. У нее светлые волосы, зеленые глаза, рост - 150 сантиметров. В день исчезновения подросток был в черной куртке с капюшоном и в коричневых штанах. Еще одна 15-летняя школьница пропала в Воронеже. Она ушла из дома и перестала выходить на связь.

Дети

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