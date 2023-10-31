Семь человек пострадали в аварии со школьным автобусом в Башкирии
Три школьницы и четверо взрослых пострадали в аварии со школьным автобусом в Нефтекамске. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Башкортостану.
Авария случилась утром на объездной дороге Ташкиново - Нефтекамск. Автобус с 10 детьми в возрасте 13-14 лет и их сопровождающим столкнулся с автомобилем Lada Largus. Школьников везли на конкурс в Уфу из деревни Кареево Краснокамского района.
По предварительным данным, водитель легковушки выехал на встречную полосу, и машины столкнулись. Трех девочек из автобуса и четверых взрослых из Lada Largus увезли в больницу. Остальных детей медики осматривают на месте. На место аварии выехал резервный автобус.
Никто не погиб, деблокировать никого не пришлось, уточнили в пресс-службе ведомства. Розлива топлива не было.
Судя по фото с места происшествия, оба транспортных средства сильно пострадали. Задняя часть легкового автомобиля сплющена.