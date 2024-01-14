Семь человек пострадали и один погиб в ДТП на трассе в Свердловской области

Авария случилась накануне, 13 января, в 18:18 на 232-м километре трассы. По предварительным данным, 57-летний водитель ПАЗа ехал в сторону Екатеринбурга по правой полосе и при развороте не уступил дорогу попутному грузовику, ехавшему по левой полосе. Произошло столкновение. В результате 62-летний пассажир автобуса погиб на месте, еще семеро пассажиров получили травмы разной степени тяжести. Всех пострадавших доставили в больницу. В отношении обоих водителей составили административные материалы по КоАП РФ.

Водитель ПАЗа - житель Башкортостана, его водительский стаж составляет 16 лет. За это время ГИБДД лишь один раз фиксировала допущенное им нарушение ПДД. Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения показало отрицательный результат. Водитель сообщил полицейским, что забрал восьмерых рабочих их поселка Ачит и вез их на другой объект в город Нижние Серги.

Водитель Volvo - житель Верхней Пышмы, ему 56 лет. Стаж вождения - 34 года. К административной ответственности его привлекали трижды. В момент аварии мужчина был трезв.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа осмотрели место ДТП и обнаружили, что на участке трассы было скользко. Они выдали организации, обслуживающей автодорогу, предписание для устранения недостатков.

Правоохранители проводят проверку по факту аварии. По итогам примут процессуальное решение.

Один человек погиб и еще семеро пострадали при столкновении автобуса ПАЗ и грузовика Volvo на автодороге Пермь - Екатеринбург. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД Свердловской области.