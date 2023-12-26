Семь человек попали в больницу после взрыва газовых баллонов в Ставрополе

Инспектора московской дорожно-постовой службы, который домогался пассажирки такси во время досмотра, уволили после скандала. Об этом сообщил руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский в своем Telegram-канале.

В октябре инспектор ГИБДД остановил такси возле Рижского вокзала во время дорожного рейда. Он произвел грубый досмотр пассажирки. В поисках запрещенных веществ полицейский залез девушке в трусы и просил поднять лифчик.

«Я в моменте растерялась и не знала, как поступить, на самом деле. Он сказал, что уже находил в трусах девушки наркотики. <…> Значит, он по всем трусам лазит, не только по моим», - рассказала пострадавшая.

Инцидент зафиксировал на видео водитель такси. При попытке сотрудников ДПС надавить на него и потребовать удалить запись, таксист заявил о своих правах и уехал вместе с девушкой с места происшествия.

Пострадавшая обратилась в прокуратуру, однако решение об увольнении сотрудника ГИБДД приняли лишь после вмешательства главы комитета Госдумы по социальной политике Ярослава Нилова.

По словам Шумского, инспектор ДПС в данном случае превысил свои полномочия, так как досмотр должен был осуществлять сотрудник того же пола, что и досматриваемый, в присутствии свидетелей и с оформлением соответствующего протокола. Подобное нарушение может повлечь наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Ранее депутаты Госдумы в окончательном чтении приняли законопроект, который расширяет полномочия полиции. Теперь они смогут проникать в жилье для задержания, а также вскрывать машины.