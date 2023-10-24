Семь человек погибли в масштабном ДТП в штате Луизиана из-за «супертумана»

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Причиной аварий стала плохая видимость, вызванная «супертуманом» после масштабных лесных пожаров.

«По данным полиции штата Луизиана, подтверждено семь смертельных случаев, и более 25 человек были доставлены в районные больницы с травмами», - указали в публикации.

Правоохранители уточнили, что одна из машин во время столкновения упала с моста в реку, однако водитель выжил.

Обозреватели ABC добавили, что данная автомагистраль пролегает через болота и открытые воды между озерами.

Ранее похожая авария из-за плохой видимости случилась около Спрингфилда штата Иллинойс.

Пыльная буря спровоцировала массовое ДТП , в котором погибли как минимум шесть человек и пострадали более 30.