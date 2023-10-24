Семь человек погибли в масштабном ДТП в штате Луизиана из-за «супертумана»
Не менее семи человек погибли и еще 25 пострадали в результате ДТП с участием более 150 машин на магистрали, проходящей через штат Луизиана. Об этом сообщил ABC со ссылкой на полицию.
Причиной аварий стала плохая видимость, вызванная «супертуманом» после масштабных лесных пожаров.
«По данным полиции штата Луизиана, подтверждено семь смертельных случаев, и более 25 человек были доставлены в районные больницы с травмами», - указали в публикации.
Правоохранители уточнили, что одна из машин во время столкновения упала с моста в реку, однако водитель выжил.
Обозреватели ABC добавили, что данная автомагистраль пролегает через болота и открытые воды между озерами.
Ранее похожая авария из-за плохой видимости случилась около Спрингфилда штата Иллинойс.
Пыльная буря спровоцировала массовое ДТП , в котором погибли как минимум шесть человек и пострадали более 30.