31 марта 2024, 11:05

Семь человек погибли при взрыве автомобиля на рынке в Сирии

Unsplash
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В городе Аазаз, расположенном на севере Сирии, 31 марта взорвался автомобиль. В результате погибли семь человек, еще 30 получили ранения. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным агентства, взрыв прогремел в субботу на оживленном рынке недалеко от турецкой границы. Пострадавших с тяжелыми ранениями госпитализировали. Журналисты не называли причастных к взрыву машины.

Власти Сирии настаивают на выводе с территории страны американских военных, считая их интервентами. Однако в Госдепартаменте США заявили, что не намерены этого делать.

В начале февраля самолеты ВВС США нанесли удары по востоку Сирии. В результате погибли военнослужащие страны и местные жители. В Дамаске эту атаку назвали актом агрессии.

Больницы Сирия Взрывы
31 марта 2024, 10:57
Появились фото рыбного цеха в Химках после крупного пожара
Telegram
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Крупный пожар произошел минувшей ночью в рыбном цеху в деревне Брехово городского округа Химки. Пресс-служба прокуратуры Подмосковья показала кадры с места ЧП.

Крупный пожар произошел минувшей ночью в рыбном цеху в деревне Брехово городского округа Химки.

Пресс-служба прокуратуры Подмосковья показала кадры с места ЧП.

На опубликованных снимках видно, что огонь частично уничтожил крышу здания.

«Химкинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты доследственной проверки», - подчеркнули в ведомстве.

Общая площадь распространения огня составила около тысячи квадратных метров, информация о пострадавших не поступала. Пресс-служба МЧС уточняла, что самостоятельно с объекта эвакуировались три человека.

Ранее в субботу, 30 марта, в одной из квартир многоэтажного дома на западе Москвы начался пожар. Прибывшие на месте сотрудники МЧС эвакуировали жильцов дома , а хозяин горящей квартиры выбрался на козырек подъезда, откуда его сняли спасатели.

Пожары Прокуратура РФ Химки
31 марта 2024, 09:53
Появилось видео с места проведения контртеррористической операции в Каспийске
РИА «Новости»
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В Сети появилось видео из Каспийска, где спецназ ФСБ блокировал вооруженных боевиков в квартире одного из домов. Жителей близлежащих зданий эвакуировали.

Ранее стало известно, что в Каспийске и двух районах Махачкалы введен режим контртеррористической операции. В столице Дагестана спецназ ФСБ также заблокировал боевиков в жилом доме.

Работу правоохранителей координирует оперативный штаб Национального антитеррористического комитета.

«Жителей прилегающих домов эвакуировали. О развитии обстановки сообщим дополнительно», - подчеркнули в НАК.

По данным источника РИА «Новости» , в квартире в жилом квартале Каспийска, заблокированной сотрудниками ФСБ, находятся двое террористов. Здание оцеплено.

Видео, которое появилось в Telegram-каналах утром 31 марта, снято на улице Амет-Хана Султана в Каспийске, уточнил Mash Gor.

Дагестан ФСБ
31 марта 2024, 07:53
Более 900 участков пострадали из-за паводка в Алтайском крае
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В Алтайском крае 127 домов и 923 участка подтоплены талыми водами. В пункт временного размещения доставлены 77 человек. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.

Сильные паводки зафиксировали в 37 населенных пунктах. Самая сложная обстановка в Михайловском районе - здесь подтоплено 46 домов и 364 участка.

Спасатели контролируют ситуацию в городах Камень-на-Оби, Славгород, в Благовещенском, Бурлинском, Первомайском, Немецком районах. Местные жители обращаются к сотрудникам МЧС за помощью. Спасатели и власти оперативно реагируют на все обращения.

Быстрое таяние снега, которое привело к разливу воды, началось на этой неделе. Власти Алтайского края ввели режим ЧС.

Многие автомобилисты лишились транспортных средств, утонувших в талой воде.

Паводки Дороги
31 марта 2024, 07:04
Режим КТО ввели в Махачкале и Каспийске
РИА «Новости»
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Спецназ ФСБ заблокировал террористов в некоторых районах Каспийска и Махачкалы, введен режим контртеррористической операции. Об этом сообщила пресс-служба Национального антитеррористического комитета (НАК).

«Органы безопасности в Дагестане в ходе оперативно-розыскных мероприятий получили сведения о местонахождении вооруженных лиц, которые причастны к террористической деятельности. Спецназ ФСБ блокировал их в нескольких квартирах в жилых кварталах Каспийска и Махачкалы», - заявили в комитете.

В связи с ситуацией правовой режим контртеррористической операции ввели в районах обнаружения преступников для обеспечения безопасности граждан.

«Оперативный штаб НАК координирует работу сил правопорядка, жителей прилегающих домов эвакуировали. О развитии обстановки сообщим дополнительно», - добавили в НАК.

Дагестан Спецназ ФСБ

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