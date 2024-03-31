Семь человек погибли при взрыве автомобиля на рынке в Сирии

По данным агентства, взрыв прогремел в субботу на оживленном рынке недалеко от турецкой границы. Пострадавших с тяжелыми ранениями госпитализировали. Журналисты не называли причастных к взрыву машины.

Власти Сирии настаивают на выводе с территории страны американских военных, считая их интервентами. Однако в Госдепартаменте США заявили, что не намерены этого делать.

В начале февраля самолеты ВВС США нанесли удары по востоку Сирии. В результате погибли военнослужащие страны и местные жители. В Дамаске эту атаку назвали актом агрессии.