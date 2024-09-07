07 сентября 2024, 19:43

Семь часов под капельницей. В свердловском детском лагере произошла вспышка пневмонии

Pxhere
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Несколько детей заболели в лагере в Свердловской области — у них начался кашель и поднялась температура, рассказала 360.ru мама одного ребенка. По ее словам, сотрудники Роспотребнадзора связались с родителями, чтобы узнать подробности случившегося.

Дети отдыхали в лагере «Красная горка» в Каменске-Уральском.

«Дочь лежит [в больнице] со вторника, у нее подтвержденная пневмония. Чувствует себя лучше, по крайней мере, температура спала. Сына госпитализировали сегодня, он восемь дней с температурой, по рентгену пока ставили бронхит (во вторник), но сейчас уже не понятно. Рентген сделают только в понедельник. Сегодня под капельницей лежал семь часов», - поделилась женщина.

По словам матери, сын еще одной свердловчанки был в отряде с ее дочерью, мальчика тоже госпитализировали.

«И еще один ребенок у нее дома пока, но тоже из лагеря приехал и тоже болеет, диагноз еще не подтвердился», - добавила собеседница 360.ru.

Она рассказала, что написала в чат родителей девятого отряда, спросила, не болеют ли их дети.

«Начали писать родители, кто дома болеет, кто в отпуске болеет. И воспитатель сразу удалила нас всех из чата», - пожаловалась женщина.

Пресс-служба губернатора Свердловской области сообщила 360.ru, что речь идет о частном лагере, который не имеет отношения к системе Минобразования.

По данным Telegram-канала Shot , в больницу попали 15 детей с температурой под 40 и страшным кашлем.

Вспышка кишечной инфекции произошла ранее в Баксане. Там госпитализировали около 70 человек.

Дети Больницы Роспотребнадзор Свердловская область Детские лагеря
07 сентября 2024, 20:30
«Такое бывает». Заслуженный пилот — о ситуации с посадкой борта на недостроенную полосу
РИА «Новости»
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Ситуация, когда пилоты при посадке самолета путают полосу, не является редкой, главное вовремя заметить ошибку и уйти на второй круг. Об этом 360.ru сообщил заслуженный пилот России Юрий Сытник.

Ранее в субботу самолет Utair едва не сел на недостроенную полосу в Чечне. В последний момент экипаж заметил ошибку и успел уйти на второй круг, не коснувшись земли. Со второй попытки посадка состоялась штатно, из пассажиров никто не пострадал. Чуть позже пресс-служба авиаперевозчика опровергла сообщения. В Utair уточнили, что на распространенных в Сети кадрах - июньский случай, экипаж выполнял уход на второй круг из-за сдвига ветра.

«Тогда посадка также прошла в штатном режиме», - добавили представители авиаперевозчика.

«На недостроенные полосы самолеты приземлялись и не раз, ничего необычного тут нет. Например, есть город Ташкент, там есть аэропорт, а в пяти-шести километрах - полоса от завода. Так вот, каждый год два-три борта заходят на заводскую полосу. То же самое в Санкт-Петеребурге, где есть дорога рядом с полосой. Раз в три года кто-то туда пытается сесть», - сказал Сытник.

Заслуженный пилот России добавил, что новую полосу зачастую строят рядом с рабочей полосой.

«Обычное явление, пассажиры поняли, что зашли на не ту полосу? Нет. Да, командира теперь пожурят в авиакомпании. Это обыкновенная ошибка, от них никто не застрахован. Это не катастрофа, трагедии делать не нужно. А почему не видел диспетчер - большой вопрос, они обычно наблюдают», - резюмировал он.

В конце августа легкомоторный самолет А-22 совершил аварийную посадку на частную территорию в Красноярском крае.

Самолеты
07 сентября 2024, 14:26
Уголовное дело возбудили в Одинцове из-за смертельного пожара на парковке
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В Одинцове возбудили уголовное дело по факту пожара на парковке, в результате которого погибли и пострадали люди. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Московской области.

На место происшествия направили группу опытных следователей и криминалистов, которые осмотрят сгоревшую парковку. Специалисты установят все обстоятельства и причины случившегося.

По данным СК, огонь охватил помещение при ремонтных работах. Количество жертв и пострадавших уточняется.

В МЧС Подмосковья сообщили минимум о двух погибших при пожаре. Огонь локализовали на площади 713 «квадратов». Открытое горение ликвидировали.

Уголовное дело Пожары
07 сентября 2024, 13:36
Два человека погибли на крупном пожаре в Одинцове
Telegram
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В результате крупного пожара на территории наземной многоярусной парковки в дачном поселке Лесной Городок Одинцовского округа погибли как минимум два человека. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Московской области.

После получения сообщения о ЧП пожарно-спасательные подразделения незамедлительно прибыли на место и установили, что в наземном паркинге происходит конструктивных элементов парковки и горение легковых автомобилей.

Пожар удалось локализовать на площади 713 квадратных метров. В настоящий момент ликвидировано открытое горение, более подробная информация о ЧП выясняется.

«К сожалению, два человека погибли. На месте работают четыре единицы техники и 20 человек личного состава», - добавили в МЧС.

Ранее 360.ru показывал эксклюзивные кадры с места происшествия. На видео можно заметить, как в небо поднялся густой черный смог.

Одинцово Пожары МЧС РФ
06 сентября 2024, 23:17
Полиция прояснила ситуацию с забаррикадировавшимся мужчиной в Петербурге
РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге на проспекте Королева полицейским совместно со спасателями пришлось извлекать из квартиры подозреваемого в нападении с ножом. Пресс-служба МВД пояснила 360.ru, что конфликт произошел между собутыльниками.

«В одной из квартир дома 43 по проспекту Королева произошел конфликт между двумя мужчинами на почве совместного распития спиртных напитков. Одному из участников застолья потребовалась медпомощь, он госпитализирован», - сообщили в ведомстве.

Собутыльник пострадавшего забаррикадировался в квартире , к делу привлекли спасателей МЧС. Местные жители сняли кадры работы силовиков.

В полиции сообщили, что мужчину извлекли из квартиры и доставили в отделение, проводится разбирательство.

Санкт-Петербург Мужчины Полиция Квартиры

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