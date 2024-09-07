Семь часов под капельницей. В свердловском детском лагере произошла вспышка пневмонии

Дети отдыхали в лагере «Красная горка» в Каменске-Уральском.

«Дочь лежит [в больнице] со вторника, у нее подтвержденная пневмония. Чувствует себя лучше, по крайней мере, температура спала. Сына госпитализировали сегодня, он восемь дней с температурой, по рентгену пока ставили бронхит (во вторник), но сейчас уже не понятно. Рентген сделают только в понедельник. Сегодня под капельницей лежал семь часов», - поделилась женщина.

По словам матери, сын еще одной свердловчанки был в отряде с ее дочерью, мальчика тоже госпитализировали.

«И еще один ребенок у нее дома пока, но тоже из лагеря приехал и тоже болеет, диагноз еще не подтвердился», - добавила собеседница 360.ru.

Она рассказала, что написала в чат родителей девятого отряда, спросила, не болеют ли их дети.

«Начали писать родители, кто дома болеет, кто в отпуске болеет. И воспитатель сразу удалила нас всех из чата», - пожаловалась женщина.

Пресс-служба губернатора Свердловской области сообщила 360.ru, что речь идет о частном лагере, который не имеет отношения к системе Минобразования.

По данным Telegram-канала Shot , в больницу попали 15 детей с температурой под 40 и страшным кашлем.

Вспышка кишечной инфекции произошла ранее в Баксане. Там госпитализировали около 70 человек.