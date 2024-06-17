17 июня 2024, 18:02

Сель из грязи перекрыл движение транспорта на трассе Сахалина

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Сошедший на автодорогу Углегорск — Поречье — Орлово в Углегорском районе Сахалина грязевой сель полностью перекрыл движение транспорта. По данным пресс-службы областного Минтранса, объем оползня составил около пяти тысяч кубометров.

Сошедший на автодорогу Углегорск - Поречье - Орлово в Углегорском районе Сахалина грязевой сель полностью перекрыл движение транспорта. По данным пресс-службы областного Минтранса, объем оползня составил около пяти тысяч кубометров.

В ведомстве уточнили, что сход грязевой массы произошел на девятом километре автодороги в понедельник, 17 июня, около 20:00 (14:00 по московскому времени).

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что в расчистке дороги задействовали два экскаватора, три погрузчика и один бульдозер. Он не исключил, что введет режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня, чтобы ускорить проведение работ.

Администрация Углегорского городского округа в Telegram-канале показала видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, как сель перекрыл большой участок на горной трассе. На одной из сторон дороги скопилось несколько машин, которые встали в ожидании проезда. Некоторые из них развернулись и поехали в объезд.

Не исключено, что сход селя стал последствием двух землетрясений , которые произошли на Сахалине в ночь на минувшее воскресенье, 16 июня. Магнитуда подземных толчков составила от 4,1 до трех.

Приморье Дороги Машины
17 июня 2024, 18:46
Амурский полоз забрался под капот машины в Приморье
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Житель Приморья обнаружил в капоте своей машины амурского полоза. Мужчине пришлось чуть ли не голыми руками извлекать пресмыкающееся из автомобиля, сообщил источник 360.ru.

Внимание водителя привлекли странные звуки, которые раздавались из его Toyota Regius Ace. Когда он открыл капот, то увидел там то, что больше всего не ожидал, а именно - большую змею.

В какой-то момент она даже пыталась «дать отпор». Но мужчина не растерялся, а воспользовался щупом для масла и помог гостье добраться до кустов.

Похожий случай недавно произошел в центре Москвы. Очевидцы обнаружили спящей большую желтую змею во дворе дома в Малом Трехсвятительском переулке и вызвали спасателей.

В декабре жительница Москвы увидела пресмыкающееся в туалете собственной квартиры.

Змею отловили и передали зоологам.

Приморье Мужчины Машины Змеи
17 июня 2024, 17:58
Автобус и две легковушки попали в ДТП на МКАД
РИА «Новости»
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ДТП с участием двух легковых автомобилей и автобуса произошло вечером 17 июня на внешней стороне 27-го километра МКАД. Об аварии сообщил источник 360.ru.

По его информации, участниками ДТП стали Opel Astra, Kia Optima и автобус, принадлежащий частной компании. Известно, что он выполнял междугородний рейс, уточнил собеседник 360.ru.

В результате столкновения оказались перекрыты сразу три полосы движения, добавил он. Травмы, по предварительным данным, получил один мужчина.

У него выявили сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, перелом предплечья и ушиб грудной клетки, пояснил источник. Пострадавшего доставили в больницу.

У автобуса, по словам собеседника 360.ru, не выявили серьезных повреждений. После оформления ДТП он проследует в пункт назначения, заключил он.

ДТП
17 июня 2024, 14:44
Петербурженку увезли с пляжа в реанимацию из-за ожога 60% тела
РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге 23-летняя девушка получила тяжелые солнечные ожоги на пляже у Финского залива. Ее доставили в реанимацию в полуобморочном состоянии, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Жительница Кировского района провела на пляже весь день. Подруги увезли ее в больницу в тяжелом состоянии, девушка едва не падала в обморок. Врачи НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе диагностировали у нее ожоги первой и второй степеней 60% поверхности тела. Пациентку положили в реанимацию.

Пострадавшие от солнечных лучей обращались за медпомощью каждый год. В некоторых случаях у них находили аллергию при контакте с ультрафиолетовыми лучами. Врач-аллерголог-иммунолог «СМ-Клиника» Светлана Шаршкова заявила «Известиям» , что реакцию провоцировали выделявшиеся под кожей фотосенсибилизаторы. Пострадавшим назначали антигистаминные препараты и топические стероиды.

Санкт-Петербург Болезни Медицина
17 июня 2024, 13:44
Картельные сговоры поставщиков медизделий на 1 млрд рублей выявили в России
РИА «Новости»
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Группа поставщиков медицинских изделий и расходных материалов для больниц, где проходят реабилитацию бойцы специальной военной операции, вступила в сговор для поддержания цен в ходе тендеров. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы России.

В ведомстве пояснили, что общая максимальная сумма контрактов составила 1,1 миллиарда рублей.

По итогам проверки ФАС возбудила два дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении семи компаний и одного хозяйственного субъекта.

Фигурантов заподозрили в сговоре для поддержания цен при поставках медицинских изделий для больниц Москвы и Московской области, а также столичного госпиталя ветеранов войн № 2. Если нарушения подтвердятся, то всем участникам грозят штрафы в размере оборотной выручки.

В конце апреля Федеральная антимонопольная служба потребовала от авиакомпаний «Аэрофлот», «Победа», «Уральские авиалинии», NordWind, Smartavia, UTair объяснить рост цен на билеты по ряду маршрутов. В ведомстве пояснили, что изучили изменения стоимости полетов и посчитали их необоснованными и нарушающими принцип ценообразования.

Штрафы Больницы ФАС России Военные Россия Москва

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