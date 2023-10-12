«Сделали из ребенка грушу». Избитая одноклассниками башкирская школьница попала в реанимацию

12 октября 2023, 19:22
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости

Избитая одноклассниками 12-летняя школьница из Башкирии получила многочисленные травмы и еще не пришла в себя морально после случившегося. Об этом рассказала «360» мать пострадавшей девочки Рита.

Дочь собеседницы учится в школе деревни Савалеево Кармаскалинского района. Конфликт между пострадавшей и другими учащимися случился в классе. Как сообщила Рита, ее дочь помогла однокласснице найти пенал, который кто-то спрятал. За это девочку несколько раз ударили, а затем начали пинать, рассказала женщина.

После случившегося пострадавшая попала в реанимацию. По словам Риты, два одноклассника, напавших на школьницу, более трех лет занимаются карате. Теперь женщина боится за здоровье и эмоциональное состояние дочери.

«Я же ее провожала в школу учиться, а там из моего ребенка грушу сделали. <…> У нее ушибы многочисленные. У нее рука до сих пор не поднимается до конца, у нее все болит, позвоночник, все болит. Как можно затолкать за парту ребенка и пинать по спине и так далее?» - возмутилась собеседница.

Рита сообщила, что у ее дочери многочисленные ушибы спины и позвоночника. Также пострадали ребро, селезенка, поджелудочная железа, мочевой пузырь.

Женщина сказала, что одноклассники и раньше нападали на других детей и на ее дочь, однако никаких мер ни школа, ни родители не предприняли. Более того, со слов собеседницы, после избиения девочка обратилась к учителям, но сотрудники школы ей никак не помогли.

В итоге в больницу девочку отвезли родственники, а мать приехала уже к медицинскому учреждению. Впоследствии в руководстве школы сказали, что якобы ничего не знали о случившемся, отметила мать пострадавшей.

В итоге в больницу девочку отвезли родственники, а мать приехала уже к медицинскому учреждению. Впоследствии в руководстве школы сказали, что якобы ничего не знали о случившемся, отметила женщина.

Рита также рассказала, что после избиения нападавшие одноклассники угрожали ее дочери убийством. Из-за этого девочка сильно напугана, плачет и просит никому не говорить о произошедшем.

«Родители сказали, что это не их дети» По словам матери пострадавшей, родители одноклассников не позвонили ей и не извинились. Состоянием школьницы они тоже не интересовались.

«Еще передали, что это не их дети - они так не могут сделать. Она себе сама нанесла такие травмы, что ли?» - возмутилась женщина.

Рита обратилась с заявлением в правоохранительные органы. По мнению матери пострадавшей девочки, к ответственности нужно привлечь и учителей, потому что они не оказали первую помощь ребенку.

СК возбудил уголовное дело После избиения школьницы в Кармаскалинском районе возбудили уголовное дело по статье о халатности, сообщило следственное управление СК России по Республике Башкортостан в своем Telegram-канале.

«Как установлено следствием, 10 октября 2023 года в школе в деревне Савалеево на уроке во время отсутствия учителя в классе между 12-летней девочкой и двумя 11-летними одноклассниками произошел словесный конфликт, в ходе которого последние нанесли девочке несколько ударов руками и ногами по различным частям тела», - указали в ведомстве.

Следователи начали допрашивать родителей школьников, учащихся, руководство и педагогический состав школы. Правоохранители проверят, все ли меры приняли в образовательном учреждении для обеспечения безопасности учащихся и своевременного оказания первой помощи.

Кроме того, прокуратура Башкирии сообщила в своем Telegram-канале о начале проверки после избиения девочки одноклассниками. Сотрудники ведомства выяснят, соблюдали ли в образовательной организации законодательные требования по обеспечению безопасности детей.

Женщина сказала, что одноклассники и раньше нападали на других детей и на ее дочь, однако никаких мер ни школа, ни родители не предприняли. Более того, по словам собеседницы «360», после избиения девочка обратилась к учителям, но сотрудники учебного заведения ей никак не помогли.

Дочь женщины учится в школе деревни Савалеево Кармаскалинского района. Конфликт между пострадавшей и другими учащимися случился в классе.

Как сообщила Рита, ее дочь помогла однокласснице найти пенал, который кто-то специально спрятал. За это девочку несколько раз ударили, а затем начали пинать.

После случившегося пострадавшая попала в реанимацию. По словам Риты, два одноклассника, напавших на школьницу, более трех лет занимаются карате. Теперь женщина боится за здоровье и эмоциональное состояние дочери.

«Я же ее провожала в школу, а там из моего ребенка грушу сделали. <…> У нее ушибы многочисленные. Рука до сих пор не поднимается до конца, у нее болит позвоночник - все болит. Как можно затолкать за парту ребенка и пинать по спине?» - задалась она вопросом.

Рита уточнила, что у дочери многочисленные ушибы спины и позвоночника. Также пострадали ребро, селезенка, поджелудочная железа и мочевой пузырь.

Дети Башкирия Школьники Избиения
Подозреваемых в подделке документов для иностранцев задержали в Москве
23 октября 2023, 13:57
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
На юго-востоке Москвы задержали двух подозреваемых в незаконным документооборотом для мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По предварительной информации, в арендованном на Волгоградском проспекте офисе двое мужчин 35 и 39 лет нелегально делали документы. Они подделывали бумаги, которые нужны иностранцам для легализации их нахождения и трудоустройства на территории России. За свои услуги злоумышленники просили 1200 рублей.

Столичные полицейские совместно с Росгвардией задержали подозреваемых на улице Юных Ленинцев. Из офиса правоохранители изъяли технику для производства поддельных миграционных документов, а также паспорта иностранных граждан и другие учетные бумаги.

«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранты заключены под стражу, им предъявлено обвинение», - заявили в ведомстве.

Ранее стало известно, что несколько происшествий с мигрантами начали расследовать в Москве

МВД РФ Преступления Москва 2023
Открытый огонь в пятиэтажке в Котельниково потушили
23 октября 2023, 13:47
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Пожар после взрыва газа в пятиэтажке города Котельниково локализовали на площади 96 квадратных метров, открытый огонь потушили. МЧС России подтвердило гибель одного человека.

«В Волгоградской области огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение», - сообщили спасатели.

Огонь охватил две квартиры на последнем этаже пятиэтажки. К тушению подключили 47 специалистов и 24 единицы техники. Возгорание локализовали на площади 96 квадратных метров. Ведомство подтвердило слова очевидцев о двух пострадавших и одном погибшем.

Возгорание в многоквартирном доме в Котельниково началось около 11 часов утра. Местные жители рассказали о громком звуке, после которого разгорелся огонь и пошел дым. По их словам, пострадали девушка и ребенок. Пожилого мужчину увезли в реанимацию. Власти сообщили, что причиной пожара мог стать взрыв газа.

Пожар после взрыва газа в пятиэтажке города Котельниково локализовали на площади 96 квадратных метров, открытый огонь потушили.

МЧС России подтвердило гибель одного человека.

Пожары Газ МЧС РФ
Гибель одного человека при пожаре в многоэтажке в Котельникове подтвердили
23 октября 2023, 13:47
Telegram
Читайте нас в: Google Новости
Один человек погиб и еще один попал в больницу после ЧП в многоквартирном доме на улице Родина в городе Котельниково. Такие данные опубликовал в Telegram глава Котельниковского муниципального района Волгоградской области Сергей Понкратов.

Чиновник уточнил, что в пятиэтажке загорелись две квартиры на последнем этаже.

«По предварительным данным, полученным от сотрудников МЧС, один человек пострадал. <…>Есть один погибший», - добавил он.

Пострадавшего, по его словам, доставили в Котельниковскую ЦРБ с ожогами. Степень тяжести его травм установят медики.

Понкратов обратил внимание, что на время работ по ликвидации возгорания жильцов пятиэтажки эвакуировали. Для них подготовили автобус. При необходимости всех могут разметить в ДК.

Обстоятельства происшествия продолжают устанавливать.

В региональном главке МЧС ранее сообщали, что получили данные о ЧП в 11:08. Огонь успел охватить 96 квадратных метров, уточнили в ведомстве. В 11:45 пожар смогли локализовать.

Пожары
Змею обнаружили в квартире на северо-западе Москвы
23 октября 2023, 12:59
Depositphotos.com / REPTILES4ALL
Читайте нас в: Google Новости
Двадцатисантиметровую змею из Таиланда обнаружили в квартире на северо-западе Москвы. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.

Рептилию нашли в квартире в районе Строгино. К месту происшествия немедленно выехали сотрудники департамента природопользования.

О виде змеи информации не поступало. Нанесла ли она вред кому-либо, также не сообщалось.

Ранее москвичка обнаружила змею во время уборки за диваном. Найденное животное передали в Центр реабилитации диких животных. Позже она сможет поселиться в одном из столичных зоопарков.

Еще одна змея напугала жителей квартиры в районе Хорошево-Мневники. Ее удалось поместить в контейнер.

Также из-за коричневой змеи спасателей вызывали в торговый центр на северо-востоке Москвы. Она ползала по этажам магазина и пугала посетителей - в сообщении спасателям ее назвали агрессивной.

Животные Москва 2023

Новости по теме