«Сделали из ребенка грушу». Избитая одноклассниками башкирская школьница попала в реанимацию

Читайте нас в:

Дочь собеседницы учится в школе деревни Савалеево Кармаскалинского района. Конфликт между пострадавшей и другими учащимися случился в классе. Как сообщила Рита, ее дочь помогла однокласснице найти пенал, который кто-то спрятал. За это девочку несколько раз ударили, а затем начали пинать, рассказала женщина.

После случившегося пострадавшая попала в реанимацию. По словам Риты, два одноклассника, напавших на школьницу, более трех лет занимаются карате. Теперь женщина боится за здоровье и эмоциональное состояние дочери.

«Я же ее провожала в школу учиться, а там из моего ребенка грушу сделали. <…> У нее ушибы многочисленные. У нее рука до сих пор не поднимается до конца, у нее все болит, позвоночник, все болит. Как можно затолкать за парту ребенка и пинать по спине и так далее?» - возмутилась собеседница.

Рита сообщила, что у ее дочери многочисленные ушибы спины и позвоночника. Также пострадали ребро, селезенка, поджелудочная железа, мочевой пузырь.

Женщина сказала, что одноклассники и раньше нападали на других детей и на ее дочь, однако никаких мер ни школа, ни родители не предприняли. Более того, со слов собеседницы, после избиения девочка обратилась к учителям, но сотрудники школы ей никак не помогли.

В итоге в больницу девочку отвезли родственники, а мать приехала уже к медицинскому учреждению. Впоследствии в руководстве школы сказали, что якобы ничего не знали о случившемся, отметила мать пострадавшей.

В итоге в больницу девочку отвезли родственники, а мать приехала уже к медицинскому учреждению. Впоследствии в руководстве школы сказали, что якобы ничего не знали о случившемся, отметила женщина.

Рита также рассказала, что после избиения нападавшие одноклассники угрожали ее дочери убийством. Из-за этого девочка сильно напугана, плачет и просит никому не говорить о произошедшем.

«Родители сказали, что это не их дети» По словам матери пострадавшей, родители одноклассников не позвонили ей и не извинились. Состоянием школьницы они тоже не интересовались.

«Еще передали, что это не их дети - они так не могут сделать. Она себе сама нанесла такие травмы, что ли?» - возмутилась женщина.

Рита обратилась с заявлением в правоохранительные органы. По мнению матери пострадавшей девочки, к ответственности нужно привлечь и учителей, потому что они не оказали первую помощь ребенку.

СК возбудил уголовное дело После избиения школьницы в Кармаскалинском районе возбудили уголовное дело по статье о халатности, сообщило следственное управление СК России по Республике Башкортостан в своем Telegram-канале.

«Как установлено следствием, 10 октября 2023 года в школе в деревне Савалеево на уроке во время отсутствия учителя в классе между 12-летней девочкой и двумя 11-летними одноклассниками произошел словесный конфликт, в ходе которого последние нанесли девочке несколько ударов руками и ногами по различным частям тела», - указали в ведомстве.

Следователи начали допрашивать родителей школьников, учащихся, руководство и педагогический состав школы. Правоохранители проверят, все ли меры приняли в образовательном учреждении для обеспечения безопасности учащихся и своевременного оказания первой помощи.

Кроме того, прокуратура Башкирии сообщила в своем Telegram-канале о начале проверки после избиения девочки одноклассниками. Сотрудники ведомства выяснят, соблюдали ли в образовательной организации законодательные требования по обеспечению безопасности детей.

Женщина сказала, что одноклассники и раньше нападали на других детей и на ее дочь, однако никаких мер ни школа, ни родители не предприняли. Более того, по словам собеседницы «360», после избиения девочка обратилась к учителям, но сотрудники учебного заведения ей никак не помогли.

Дочь женщины учится в школе деревни Савалеево Кармаскалинского района. Конфликт между пострадавшей и другими учащимися случился в классе.

Как сообщила Рита, ее дочь помогла однокласснице найти пенал, который кто-то специально спрятал. За это девочку несколько раз ударили, а затем начали пинать.

После случившегося пострадавшая попала в реанимацию. По словам Риты, два одноклассника, напавших на школьницу, более трех лет занимаются карате. Теперь женщина боится за здоровье и эмоциональное состояние дочери.

«Я же ее провожала в школу, а там из моего ребенка грушу сделали. <…> У нее ушибы многочисленные. Рука до сих пор не поднимается до конца, у нее болит позвоночник - все болит. Как можно затолкать за парту ребенка и пинать по спине?» - задалась она вопросом.

Рита уточнила, что у дочери многочисленные ушибы спины и позвоночника. Также пострадали ребро, селезенка, поджелудочная железа и мочевой пузырь.