«Сделала все, что смогла». Спасшая Светлакова девушка скромно прокомментировала свой поступок

«Все в порядке. Сделала по возможности все, что смогла», - написала София в ответ на просьбу прокомментировать свои действия.

В беседе с журналисткой Ксенией Собчак Светлаков рассказал, как его и еще группу людей спасла менеджер, которая не растерялась во время стрельбы.

Когда в зал ворвались террористы, зрители из лож хлынули в коридоры, сообщил Светлаков.

«Девушка-менеджер, которая была на этаже, нашла ключи и закрыла выходы из всех лож. Все, кто там был, уже выбежали, и мы боялись, что оттуда вылезут и террористы, стрельба была буквально в нескольких метрах», - поделился шоумен.

После того, как им удалось сбежать от террористов , предстояло выйти незамеченными из здания, так как начался пожар.

«И опять же менеджер предложила открыть несколько дверей и по лестнице выбежать группой через фойе. Все согласились и в тишине начали двигаться, женщины сняли каблуки, паники сильной не было», - рассказал Светлаков.

Телеведущий добавил, что выйти из здания помог еще один сотрудник Crocus City Hall. Светлаков сообщил имя девушки, и назвал ее героем.