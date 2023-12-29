Считавшегося пропавшим без вести мужчину задержали в Москве по подозрению в убийстве

Авторы статьи уточнили, что в начале ноября в Вышнем Волочке организовали поиски 36-летнего мужчины. Предположительно, его никто не видел с 5 ноября и ему требовалась медицинская помощь. Однако за два месяца его так и не удалось найти.

По информации издания, 30 ноября мужчину объявили в федеральный розыск. Его заподозрили в убийстве.

Позже столичные полицейские задержали мужчину на Кожевнической улице в районе Замоскворечье. Мужчине грозит до 20 лет колонии.

Ранее в Москве вынесли приговор мужчине за изнасилование и убийство двух несовершеннолетних девушек в 1989 году.