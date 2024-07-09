Сбросил с балкона. В Артеме мужчина жестоко убил тяжелобольную тещу

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На записи видно, как погибшая стремительно летит вниз головой с балкона квартиры. По словам источника, мужчина таким образом избавился от тяжелобольной женщины, которая была прикована к кровати и нуждалась в постоянном уходе.

В пресс-службе прокуратуры Приморского края уточнили, что при падении она получила травмы несовместимые с жизнью.

Предполагаемого убийцу поместили под стражу на два месяца. В отношении мужчины 1970 года рождения возбудили уголовное дело по части первой статьи 105 «Убийство».

Житель Петрозаводска убил бывшую жену прямо на ее работе. Он нанес женщине множественные ножевые ранения.