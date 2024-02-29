Сбой на фиолетовой ветке метро Москвы произошел из-за падения человека на пути

В 15:18 в ведомстве уточнили, что на Таганско-Краснопресненской линии движение остановилось на участке от станции «Баррикадная» до «Текстильщиков». В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

Уже в 15:26 движение восстановили и начали вводить в график. Примерно через полчаса в департаменте сообщили, что поезда ходят по фиолетовой ветки в соответствии с графиком.

Днем ранее, 28 февраля, в дептрансе опровергли сообщения о возгорании на красной ветке, которые появились в ряде СМИ и Telegram-каналов.

«Станции „Фрунзенская“ Сокольнической линии, а также „Парк Культуры“ Сокольнической и Кольцевой линий работают в штатном режиме», - подчеркивали в пресс-службе.