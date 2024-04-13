Сбивший трех пешеходов в Петербурге трамвай был оснащен ИИ

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«Это „Довлатов“», - сказала представитель «Горэлектротранса».

Пострадавших госпитализировали. Двое мужчин поступили в больницу в состоянии средней тяжести, а женщина - в тяжелом состоянии. В самом трамвае на момент ДТП не было пассажиров.

Умный трамвай собрали «Уралтрансмаше», оснастив его передовыми системами с элементами искусственного интеллекта. В их числе был и комплекс активной безопасности.

Это все российские разработки технологии ИИ Cognitive Pilot, который, как сообщили агентству, при обкатке трамвая не задействовали. На момент ДТП им управлял водитель.

Авария произошла у станции метро «Приморская» 12 апреля. Сейчас прокуратура выясняет все обстоятельства ДТП.

Ранее массовое ДТП произошло в Москве, когда в Гагаринском тоннеле столкнулись несколько автомобилей.