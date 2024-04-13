13 апреля 2024, 03:03

Сбивший трех пешеходов в Петербурге трамвай был оснащен ИИ

Freepik
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Ретро-трамвай, сбивший трех пешеходов в Санкт-Петербурге, оказался оснащен искусственным интеллектом. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе «Горэлектротранса».

«Это „Довлатов“», - сказала представитель «Горэлектротранса».

Пострадавших госпитализировали. Двое мужчин поступили в больницу в состоянии средней тяжести, а женщина - в тяжелом состоянии. В самом трамвае на момент ДТП не было пассажиров.

Умный трамвай собрали «Уралтрансмаше», оснастив его передовыми системами с элементами искусственного интеллекта. В их числе был и комплекс активной безопасности.

Это все российские разработки технологии ИИ Cognitive Pilot, который, как сообщили агентству, при обкатке трамвая не задействовали. На момент ДТП им управлял водитель.

Авария произошла у станции метро «Приморская» 12 апреля. Сейчас прокуратура выясняет все обстоятельства ДТП.

Ранее массовое ДТП произошло в Москве, когда в Гагаринском тоннеле столкнулись несколько автомобилей.

Санкт-Петербург ДТП Искусственный интеллект
12 апреля 2024, 23:31
Оренбуржцы вышли на спасение животных в затопленных селах
Пресс-служба МЧС
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В Оренбургской области волонтеры на лодках продолжают дежурить на затопленных улицах. Они не только помогают местным жителям эвакуироваться, но и спасают домашних животных. Житель поселка Южный Урал Павел рассказал «360» об обстановке в зоне паводка.

«Сейчас в поселке затопило все дома. В моем доме вода два метра стоит. Первый этаж полностью в воде. Его теперь придется разбирать и сушить», - сказал он.

По словам мужчины, многие жители поселка стали эвакуироваться, когда вода поднялась на 8,5 метра. Павел со своей семьей покинул дом еще неделю назад.

Также он отметил, что полностью затопило поселок Дублевые Плесы и окружающие его СНТ. Сейчас там работают сотрудники МЧС, не остаются в стороне и обычные люди. Они помогают вывозить на своих лодках спасенных животных.

В Оренбурге в настоящее время подтопило пять микрорайонов, три поселка и 21 СНТ.

По данным Росгидрометцентра, после выходных вода начнет спадать.

Накануне губернатор Оренбургской области Денис Паслер доложил президенту Владимиру Путину, что ущерб, нанесенный весенним половодьем, предварительно оценили в 40 миллиардов рублей. Окончательную цифру назовут после того, как уйдет вода.

Волонтеры Паводки Животные Наводнение в Оренбургской области
12 апреля 2024, 22:24
Появилось видео смертельного падения туристки из Сочи в Абхазии
РИА «Новости»
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Жительница Сочи погибла, упав с 50-метровой высоты в Абхазии. Момент падения зафиксировали камеры видеонаблюдения, его опубликовал Telegram-канал Shot.

Женщина сорвалась с большой высоты, когда пыталась сделать селфи. Несчастный случай произошел 7 апреля, но видео опубликовали только сейчас. В Гагры жительница Сочи приехала вместе с подругой на один день.

На кадрах видно, что на смотровой площадке, не имеющей никакого ограждения, находились два человека - мужчина и женщина. Они вышли на выступающую бетонную конструкцию, чтобы сфотографироваться на фоне морских пейзажей. Вдруг женщина оступилась и сорвалась вниз, ее спутник не успел ее схватить, чтобы помочь.

«После падения она получила серьезные травмы и скончалась в районной больнице города Гагры», - уточнил канал.

Ранее в турецкой провинции Анталья упала кабинка фуникулера. Один человек погиб, семь получили травмы, в том числе двое детей. Сейчас ведутся спасательные работы и эвакуация 184 пассажиров в остальных 25 кабинках подъемника.

Туризм Абхазия Видео
12 апреля 2024, 21:04
Строитель упал с пятого этажа на севере Москве
Freepik
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Рабочий упал со строящего здания на Ленинградском проспекте в Москве. Мужчине удалось выжить. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах города.

«Строители попросили прохожего вызвать скорую помощь, отметив, что перенесли пострадавшего в вагончик», - отметил он.

Согласно предварительной информации, падение произошло с пятого этажа. Сейчас на месте работают медики. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее в Москве на Фестивальной улице 23-летний строитель рухнул в шахту лифта в строящемся жилом доме. Молодой человек получил смертельные травмы.

Скорая помощь Строительство Москва
12 апреля 2024, 20:10
Экс-офицер СБУ за пару дней до взрыва назвал мотив перехода на сторону России
РИА «Новости»
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В Москве взорвали внедорожник бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова. В момент взрыва он находился внутри. За несколько дней до ЧП экс-офицер дал интервью РИА «Новости».

Прозоров рассказал, почему в 2014 году перешел на сторону России. По его словам, таким образом он решил вести борьбу с новой киевской властью «всеми способами».

Через неделю после объявления «антитеррористической операции» Украины Прозорову предложили перевестись в Киев на фоне нехватки кадров в СБУ. Тогда он понял, что противостояние с Россией может затянуться.

Позже бывший подполковник СБУ перевелся из Запорожья в столицу и связался с российскими спецслужбами с предложением о сотрудничестве.

Автомобиль Прозорова взорвали 12 апреля рядом с домом на Коровинском шоссе. Он отделался травмой ноги. Очевидец взрыва рассказывал «360», что левая сторона автомобиля оказалась сильно повреждена взрывом.

СБУ Взрывы Россия

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