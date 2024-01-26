Сбивший людей на остановке в Петербурге водитель уснул за рулем
Водитель автобуса, который сбил людей на остановке общественного транспорта в Санкт-Петербурге, уснул за рулем. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
Шофер находился за рулем автобуса № 152. По предварительным данным, он уснул, из-за чего машина вылетела на тротуар. При этом водитель был в трезвом состоянии. Его уже опросили правоохранители.
Автобус снес дорожный знак и светофор. От удара машина пробила ограждение проезжей части и наехала на мужчин. Также пострадали трое находивших в салоне пассажиров.
По данным издания, один человек находится в тяжелом состоянии. Остальных отправили на амбулаторное лечение.
ДТП произошло на пересечении улиц Беринга и Наличной в Василеостровском районе. Как рассказал «360» очевидец аварии, пострадали несколько человек. Сам собеседник шел в сторону станции метро «Приморская», когда увидел собравшихся на улице людей, пожарных и бригаду реанимации.