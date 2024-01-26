26 января 2024, 12:24

Сбивший людей на остановке в Петербурге водитель уснул за рулем

Пресс-служба Следственного комитета
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Водитель автобуса, который сбил людей на остановке общественного транспорта в Санкт-Петербурге, уснул за рулем. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Шофер находился за рулем автобуса № 152. По предварительным данным, он уснул, из-за чего машина вылетела на тротуар. При этом водитель был в трезвом состоянии. Его уже опросили правоохранители.

Автобус снес дорожный знак и светофор. От удара машина пробила ограждение проезжей части и наехала на мужчин. Также пострадали трое находивших в салоне пассажиров.

По данным издания, один человек находится в тяжелом состоянии. Остальных отправили на амбулаторное лечение.

ДТП произошло на пересечении улиц Беринга и Наличной в Василеостровском районе. Как рассказал «360» очевидец аварии, пострадали несколько человек. Сам собеседник шел в сторону станции метро «Приморская», когда увидел собравшихся на улице людей, пожарных и бригаду реанимации.

Санкт-Петербург ДТП Автобусы Водители
26 января 2024, 12:42
Более 300 человек погибли в ДТП в Москве в 2023 году
РИА «Новости»
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За 12 месяцев 2023 года в Москве произошло 8090 дорожно-транспортных происшествий. В них погибли 304 человека, а еще 8967 получили различные травмы, сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной Госавтоинспеции.

В ведомстве добавили, что самыми распространенными видами аварий стали столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов.

«Причиной нанесения вреда здоровью и гибели людей в результате ДТП чаще всего становились нарушения, связанные с несоблюдением дистанции и очередности проезда, а также несоответствием скорости конкретным дорожным условиям», - уточнили в ГИБДД.

По итогам 2023 года самым аварийным месяцем стал сентябрь, а меньше всего ДТП зафиксировали в декабре.

Столичные автоинспекторы также призвали автомобилистов быть внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

На прошлой неделе в авариях в Москве погибли три человека. Самым аварийным днем стала пятница.

ДТП ГИБДД Дороги Москва
26 января 2024, 12:31
Пассажира с боевой гранатой задержали в аэропорту Шереметьево
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В московском аэропорту Шереметьево задержали мужчину с боевой гранатой. Он планировал улететь в Оренбург, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, ранним утром во время досмотра сотрудники службы безопасности аэропорта заметили в багаже мужчины гранату Ф-1. После этого перекрыли вход и вызвали представителей экстренных служб. Людей пришлось перенаправить на другой выход.

Прибывшие на место взрывотехники Росгвардии установили, что граната боевая. Мужчину сейчас допрашивают правоохранители.

Telegram-канал Shot уточнил , что задержанным оказался 34-летний житель Оренбурга. Он уже попадал в поле зрение полиции 16 лет назад, когда его судили за кражу.

Ранее в Санкт-Петербурге местная жительница купила квартиру , а спустя время нашла в ней целый схрон с боеприпасами. Силовики забрали пакет и отправили его содержимое на экспертизу.

Аэропорт Шереметьево Оружие Москва
26 января 2024, 11:32
Пассажира ранили отверткой в московском метро
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В московской подземке словесная перепалка между двумя пассажирами закончилась дракой с применением отвертки. Одному из конфликтующих потребовалась помощь медиков, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

По данным ведомства, на станции метро «Добрынинская» повздорили двое мужчин. Сначала они пытались урегулировать конфликт на словах, но безрезультатно. Тогда один из них достал отвертку и вонзил ее в правую кисть оппонента.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь, а нападавшего сразу же задержали полицейские, дежурившие в метрополитене. Его увезли в отдел МВД и изъяли орудие преступления, которое передали экспертам.

Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве. Подозреваемого отправили под домашний арест.

На днях в Москве на станции метро «Марксистская» пассажир напал на незнакомую женщину. Он нанес ей удар рукой по голове из хулиганских побуждений.

Драки Метро Москва
26 января 2024, 11:03
Один человек погиб в ДТП в Новой Москве
РИА «Новости»
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Две легковушки и один грузовик столкнулись на Варшавском шоссе в Новой Москве. В результате ДТП погиб один человек и еще один пострадал, сообщил «360» источник в экстренных службах.

По его информации, авария произошла на полосе шоссе по направлению в область, не доезжая двух километров до поворота на поселок Рогово. Из-за столкновения один человек погиб и еще один пострадал в одном из легковых автомобилей.

Подробности произошедшего уточняются. На место ДТП выехала бригада скорой. Причины и обстоятельства аварии установят специалисты.

Ранее в Белгородской области водитель маршрутки потерял управление и съехал в кювет. Он скончался на месте от полученных травм. Также в результате аварии пострадали шесть пассажиров.

ДТП Москва

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