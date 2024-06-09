Сбивший детей в Можайске водитель разогнал Maserati до 280 км/ч

По данным источника, на участке дороги у деревни Киселево, где случился смертельный наезд, установлено ограничение скорости 40 километров в час. Таким образом, водитель иномарки превысил скорость в пять раз.

Прокуратура Московской области уточнила, что в момент ДТП на остановке стояли трое детей. Один 13-летний ребенок погиб сразу, второго доставили в больницу в тяжелом состоянии. Третий мальчик успел отскочить от наезда автомобиля Maserati.

Полиция задержала 27-летнего водителя иномарки. Его доставили в следственный отдел для разбирательства. После смертельного ДТП завели уголовное дело.