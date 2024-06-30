Сбивший четырех девочек водитель грузовика на Сахалине отказался проверяться на алкоголь

«Около 00:00 в Долинскую ЦРБ поступили три девочки, получившие травмы в результате ДТП во Взморье. Состояние двух детей оценивалось, как средней степени тяжести <…> Третья девочка находится в крайне тяжелом нетранспортабельном состоянии», - заявили в публикации ведомства.

Там отметили, что девочек госпитализировали. Чтобы помочь третьей пострадавшей в Долинск приехали врачи Сахалинской областной клинической и детской областной больниц. Они провели операцию на месте. Процедура длилась несколько часов. Сейчас проводят переливание крови. Врачи прикладывают все усилия для спасения маленькой пациентки.

Как сообщили в Госавтоинспекции по региону, 53-летний водитель Toyota Dyna не справился с управлением и наехал на четырех детей. При этом мужчина отказался проходить медосвидетельствование.

Ранее в Ленинградской области женщина за рулем насмерть сбила семиклассника. По неуточненным данным, она пыталась избежать наезда на другого пешехода.