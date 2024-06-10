10 июня 2024, 04:51

Сбитый Maserati мальчик лишился ноги и находится в реанимации

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Пострадавшему после ДТП с Maserati мальчику ампутировали часть ноги, он находится в реанимации. Об этом «Известиям» рассказала мать ребенка Елена.

Женщина добавила, что ни сам водитель, ни его родственники с ней не связывались, извинений не приносили. С ними связались только следователи.

«Он убил одного ребенка и покалечил моего сына на всю жизнь. Он ребенка оставил инвалидом. Какая речь вообще может быть о каком-то снисхождении», - заявила она.

Друг семьи предположил, что водитель своей вины не признает.

Пострадавший мальчик находится в реанимации в тяжелом состоянии. Ребенок в сознании, но у него постоянно болит нога, на которой провели частичную ампутацию. Во время перевозок его вводят в общий наркоз.

Ранее стало известно, что 27-летний водитель Maserati передвигался со скоростью 280 километров в час в момент ДТП. Он уже задержан, возбуждено уголовное дело.

Мужчина не справился с управлением и влетел в остановку общественного транспорта, сбив стоявших там мальчиков.

Дети Больницы ДТП Врачи Иномарки Водители
10 июня 2024, 00:47
Крупный пожар вспыхнул на мусорном полигоне рядом с Новороссийском
РИА «Новости»
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Спасатели локализовали возгорание на мусорном полигоне в селе у Новороссийска. Площадь пожара составила одну тысячу квадратных метров, сообщил в Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

«Возгорание на мусорном полигоне локализовано Процесс ликвидации усложнился из-за смены направления ветра», - написал он.

Кравченко сообщил, что сейчас сотрудники МЧС начали отсыпать грунт и продолжают пролив. В ликвидации задействовали 60 человек личного состава и 25 единиц техники. Угрозы распространения огня в сторону леса и жилого сектора нет, добавил губернатор.

Ранее в городе Волжский пожарные тушили огонь, вспыхнувший недалеко от мусоросортировочного комплекса. Мусор загорелся на территории 1000 квадратных метров. Огонь ликвидировали спустя два часа.

Спасатели Пожары Полигоны Мусор
10 июня 2024, 00:33
Автобус зажал ногу школьницы и протащил ее по Новосибирску
Freepik
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В Новосибирске 13-летняя девочка получила травмы в автобусе после того, как водитель зажал дверью ее ногу. Об этом сообщило издание ngs.ru.

Все произошло на улице Котовского в Ленинском районе в воскресенье, 9 июня. Водитель высадил пассажиров, закрыл двери и поехал.

По данным местной Госавтоинспекции, школьницу госпитализировали с травмами. Очевидцами случившегося стали 15 пассажиров. Автобусом «НефАЗ» управлял 60-летний водитель. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Аналогичный случай произошел в московском районе Котловка. Водитель автобуса не заметил, что двери зажали ногу пассажирки и продолжил движение. У пострадавшей диагностировали перелом бедра и размозжение голени.

Дети Автобусы Водители
10 июня 2024, 00:04
Парашютист насмерть разбился в Ленинградской области
РИА «Новости»
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В деревне Путилово в Ленинградской области насмерть разбился парашютист. Об этом написала Северо-Западная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, 9 июня 2024 года в ходе учебно-тренировочного прыжка с воздушного судна из-за отказа парашютной системы и позднего раскрытия запасного парашюта смертельно травмирован спортсмен», - сообщили в ведомстве.

По данным прокуратуры, ЧП произошло на посадочной площадке Северный ветер в деревне Путилово. В прокуратуре проверят обстоятельства произошедшего, а также исполнение требований к безопасности полетов.

В пятницу, 7 июня, опытный парашютист разбился во время прыжка под Волгоградом при приземлении на базе авиационно-спортивного клуба «Юный ястреб» в Волгоградской области. На счету 32-летнего спортсмена было более 140 прыжков. Из-за резкого порыва ветра его ударило в столб при приземлении.

Спортсмены Ленинградская область
09 июня 2024, 22:37
Полностью выгоревший автокран в Москве попал на видео
Телеканал «360»
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Автокран сгорел на Третьем транспортном кольце в Москве. Кадры с полностью сгоревшей техникой попали в распоряжение 360.ru.

Возгорание автокрана произошло на Новой Башиловке. Огонь полностью охватил машину. На месте происшествия работали оперативные службы. Информации о пострадавших не поступало.

По данным Дептранса Москвы, что движение в районе возгорания было затруднено. Водителям рекомендовали выбирать пути объезда.

Ранее мусорные баки загорелись на востоке Москвы, пламя перекинулось на автомобили и они начали взрываться. Пожар произошел на улице Вольной на Соколиной Горе. Общая площадь пожара охватила 30 квадратных метров.

Видео Машины Дептранс Москвы Москва

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