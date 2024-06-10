Сбитый Maserati мальчик лишился ноги и находится в реанимации

Женщина добавила, что ни сам водитель, ни его родственники с ней не связывались, извинений не приносили. С ними связались только следователи.

«Он убил одного ребенка и покалечил моего сына на всю жизнь. Он ребенка оставил инвалидом. Какая речь вообще может быть о каком-то снисхождении», - заявила она.

Друг семьи предположил, что водитель своей вины не признает.

Пострадавший мальчик находится в реанимации в тяжелом состоянии. Ребенок в сознании, но у него постоянно болит нога, на которой провели частичную ампутацию. Во время перевозок его вводят в общий наркоз.

Ранее стало известно, что 27-летний водитель Maserati передвигался со скоростью 280 километров в час в момент ДТП. Он уже задержан, возбуждено уголовное дело.

Мужчина не справился с управлением и влетел в остановку общественного транспорта, сбив стоявших там мальчиков.