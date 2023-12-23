23 декабря 2023, 12:56

Сбитого иномаркой на север Москвы ребенка госпитализировали

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В субботу, 23 декабря, 23-летний водитель автомобиля Ford сбил ребенка, который переходит дорогу по пешеходному переходе на Онежской улице Москвы. Мальчика забрали в больницу, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Ведомство взяло под контроль расследование по факту произошедшей аварии, специалистам предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.

После наезда иномарки 10-летнему мальчику потребовалась экстренная госпитализация. Точных данных о состоянии его здоровья в прокуратуре не привели.

Разлития топлива не было. Информации о перекрытии полос нет.

Накануне один человек погиб в ДТП в Подольске. Грузовик Volvo выехал на встречную полосу движения и столкнулся с «Газелью».

ДТП Москва 2023
23 декабря 2023, 12:13
Жертвами ДТП в Ростовской области стали четыре человека
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Внедорожник Great Wall столкнулся с микроавтобусом на 35-м километре трассы Ростов — Ставрополь. На месте погибли оба водителя и по одному пассажиру в каждом транспортном средстве, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области. Ведомство опубликовало фото и видео с места происшествия.

Внедорожник Great Wall столкнулся с микроавтобусом на 35-м километре трассы Ростов - Ставрополь. На месте погибли оба водителя и по одному пассажиру в каждом транспортном средстве, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области. Ведомство опубликовало фото и видео с места происшествия.

В пресс-службе заявили, что, по предварительным данным, водитель легковой машины не справился с управлением и врезался в микроавтобус.

РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав уточнило, что ранения различной степени тяжести в ДТП получили 14 человек, из которых 11 забрали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Работающие на месте сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.

До приезда скорой помощи умерли оба водителя и по одному пассажиру из внедорожника и микроавтобуса.

ДТП Россия
23 декабря 2023, 10:58
Около 300 человек эвакуировали из ТЦ «Хорошо» на севере Москвы
РИА «Новости»
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На крыше торгового центра «Хорошо» на севере Москвы заметили задымление. Порядка 300 человек экстренно эвакуировали из здания. Об этом сообщил источник «360».

По его информации, в четырехэтажном здании произошло задымление на крыше. Произошло короткое замыкание в утеплителе вытяжки с последующим горением на трех квадратных метрах.

В ТЦ сработала сигнализация. Людей попросили экстренно покинуть помещение. В результате на улицу вывели порядка 300 человек.

Подробности произошедшего уточняются. На месте ЧП работают специальные службы для оказания помощи и установления точных причин и обстоятельств случившегося.

Накануне склад мясоперерабатывающего комбината загорелся в Химках. Спасателям смогли локализовать пожар: на месте работали 68 человек и 25 единиц техники.

Пожары Москва 2023
23 декабря 2023, 09:31
Иномарка сбила ребенка на севере Москвы
РИА «Новости»
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Водитель Ford Transit сбил ребенка в Головинском районе на севере Москвы. Об этом сообщил источник «360».

По его информации, авария с участием пешехода произошла на дублере в сторону Фестивальной улицы. О степени тяжести травм пострадавшего пока ничего неизвестно.

Разлития топлива не было. Информации о перекрытии полос нет.

Подробности произошедшего уточняются. На место ДТП выехали специальные службы для оказания помощи и установления точных причин и обстоятельств случившегося.

Ранее иномарка сбила 10-летнего ребенка в центре Москвы.

ДТП Москва 2023
23 декабря 2023, 09:08
Севший на мель под Анапой сухогруз Blue Shark сняли с мелководья
РИА «Новости»
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Операция по спасению севшего на мель под Анапой сухогруза Blue Shark после сильного шторма, завершена. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Росморречфлот.

Судно под флагом Белиза находилось в морском порту Тамань, ожидая погрузки ячменя для отправки в Египет. После штормового предупреждения оно перешло на якорную стоянку.

В ночь на 27 ноября в акватории разыгрался сильный шторм. Поднявшаяся волна сорвала Blue Shark с якорей и судно стало дрейфовать в сторону берега. Вскоре он село на мель.

Морспасслужба эвакуировала находившихся на борту моряков - граждан Сирии, Индии и Египта. С 19 декабря началась операция по спасению Blue Shark. Вскоре судно сняли с мелководья.

Ранее у берегов Турции в Черном море в шторм попал сухогруз под флагом Панамы. Судно разломилось пополам, но экипажу удалось спастись.

Шторм

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