Сбитого иномаркой на север Москвы ребенка госпитализировали
В субботу, 23 декабря, 23-летний водитель автомобиля Ford сбил ребенка, который переходит дорогу по пешеходному переходе на Онежской улице Москвы. Мальчика забрали в больницу, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
Ведомство взяло под контроль расследование по факту произошедшей аварии, специалистам предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.
После наезда иномарки 10-летнему мальчику потребовалась экстренная госпитализация. Точных данных о состоянии его здоровья в прокуратуре не привели.
Разлития топлива не было. Информации о перекрытии полос нет.
Накануне один человек погиб в ДТП в Подольске. Грузовик Volvo выехал на встречную полосу движения и столкнулся с «Газелью».