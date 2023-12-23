Сбитого иномаркой на север Москвы ребенка госпитализировали

Внедорожник Great Wall столкнулся с микроавтобусом на 35-м километре трассы Ростов — Ставрополь. На месте погибли оба водителя и по одному пассажиру в каждом транспортном средстве, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области. Ведомство опубликовало фото и видео с места происшествия.

Внедорожник Great Wall столкнулся с микроавтобусом на 35-м километре трассы Ростов - Ставрополь. На месте погибли оба водителя и по одному пассажиру в каждом транспортном средстве, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области. Ведомство опубликовало фото и видео с места происшествия.

В пресс-службе заявили, что, по предварительным данным, водитель легковой машины не справился с управлением и врезался в микроавтобус.

РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав уточнило, что ранения различной степени тяжести в ДТП получили 14 человек, из которых 11 забрали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Работающие на месте сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.

До приезда скорой помощи умерли оба водителя и по одному пассажиру из внедорожника и микроавтобуса.