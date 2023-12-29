Сбежавшую из дома 11-летнюю девочку нашли в 50 км от Ярославля

«Поиски успешно завершены. Установлено, что жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает», - объявила пресс-служба.

Девочка 2012 года рождения ушла из дома во Фрунзенском районе 24 декабря и перестала выходить на связь. Возбудили уголовное дело по статье 105 УК Росси «Убийство». Несмотря на то, что ребенка нашли, следователи и криминалисты продолжили разбираться в обстоятельствах исчезновения.

Школьница сбежала из дома после ссоры с мамой, сообщил сайт 76.ru. По его информации, ребенка обнаружили в доме знакомых в Гаврилов-Яме, который находится в 50 километрах от родного города.

В Свердловской области врачи спасли двухлетнюю девочку , которая незаметно от старшей сестры вышла на улицу и замерзла в сугробе. Она дважды перенесла клиническую смерть.