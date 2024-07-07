Сбежавшей с парнем российской школьнице грозит детдом после жалоб на мать

Женщина пояснила, что у дочери начался роман с 16-летним юношей. На указания на большую разницу в возрасте у нее начинались истерики. А в июне школьница сбежала из дома, оставив записку с угрозой покончить с собой.

Мать обратилась с заявлением в полицию. Девочку нашли дома у возлюбленного. В ходе беседы с правоохранителями она заявила, что дома ее якобы обижают и мешают жизни. К расследованию подключилась опека, которая нашла личный дневник школьницы, в котором она написала, что мать угрожала ей ножом.

Женщина объяснила, что все произошло во время очередного скандала на кухне, когда она занималась готовкой и в порыве гнева просто махнула рукой с ножом в воздухе. Но опеку этот аргумент не убедил, и девочку отправили в социально-реабилитационный центр.

По словам матери, она навещает дочь каждый день и выслушивает жалобы, как ее там обижают старшие девочки. Забрать ребенка домой женщина не может, так как проверка продолжается и грозит обернуться уголовным делом. Если все закончится таким образом, то школьницу отправят в детский дом до совершеннолетия.

Конфликт с родителями из-за увлечения мобильными играми стал причиной бегства из дома 12-летнего школьника из Тюменской области. Утром мальчик ушел из летнего лагеря в школе и перестал выходить на связь. Беглеца нашли полицейские и волонтеры «Лизы Алерт» спустя сутки в соседнем поселке. Сейчас семью проверяют органы опеки и подразделения по делам несовершеннолетних.