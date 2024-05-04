Сбежавшего участника стрельбы на Коровинском шоссе в Москве отследили по камерам

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По его данным, мужчину удалось отследить по камерам.

Источник уточнил, что неизвестные открыли огонь на Коровинском шоссе в районе дома № 19. Всего в перестрелке участвовали три человека, один из них скрылся. Двоих забрала скорая помощь.

Рост сбежавшего участника инцидента - около 175 сантиметров. Мужчина коренастый, с бородой. На нем была черная одежда.

Ранее в Коломне пьяный мужчина открыл огонь из сигнальной ракетницы по правоохранителям. Двое полицейских пострадали, злоумышленника задержали.