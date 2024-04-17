17 апреля 2024, 20:52

Сбежавшая от хозяина лошадь пострадала при ДТП в Челябинске

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В Челябинске на пересечении двух улиц легковой автомобиль сбил лошадь. Об этом сообщили в пресс-службе городского ГИБДД.

Инцидент произошел на пересечении Университетской набережной и улицы Молодогвардейцев. Животное двигалось по оживленной трассе без хозяина. Но него наехал легковой автомобиль Toyota Corolla, за рулем котрого находился 53-летний водитель.

«В результате ДТП пострадавших нет, автомобиль получил механические повреждения», - отметили в Госавтоинспекции.

В Пензенской области произошло ДТП с участием мотоблока и «Жигулей».

В результате ДТП пострадал 54-летний водитель мотоблока, его доставили в больницу. Проводится проверка происшествия.

ДТП Челябинск Животные
17 апреля 2024, 20:29
Главу МЧС Чечни Цакаева жестко задержали в Дагестане — СМИ
РИА «Новости»
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В Дагестане задержали главу МЧС Чеченской Республики Алихана Цакаева. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источники в силовых структурах.

Несколько сотрудников полиции остановили черный внедорожник, вывели чиновника из машины и положили его на асфальт. Причину задержания Цакаева не назвали.

Бывшему заместителю губернатора Кузбасса Эдуарду Балабану предъявили обвинение в посредничестве во взяточничестве. В доме 50-летнего подозреваемого провели обыски и изъяли семь миллионов рублей, 500 долларов и документы, интересующие следствие. По предварительной версии, мужчина в 2023 году предложил знакомому за деньги договориться с полицейским о прекращении уголовного дела. Тот согласился и передал должностному лицу крупную сумму.

Дагестан Чечня Полиция
17 апреля 2024, 20:27
Не удар, но пощечина. Беременная фельдшер попала в больницу после нападения в Раменском
РИА «Новости»
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В Раменском пациент напал на сотрудницу поликлиники Татьяну из-за отказа выдать ему справку в детский сад без осмотра ребенка. Пострадавшая рассказала «360» подробности случившегося.

«Не скажу, что это был удар, но пощечина. За шесть лет работы у меня такого никогда не было», - отметила Татьяна.

Она пояснила, что пришел пациент без ребенка и попросил выдать справку в детский сад - выписку с больничного.

«Можно мне привести ребенка, я работаю до 16:00. Он ответил, что не будет никого приводить и обматерил. Он спросил, где заведующая, и отправился к ней», - рассказала фельдшер.

Вернувшись, иностранец вновь стал требовать справку.

«Любой осмотр должен быть всегда в присутствии детей. Мне нужно было осмотреть ребенка. Если с ним все хорошо, выписать. Если ребенок еще болеет, то продолжить лечение», - объяснила она.

Мужчина наговорил множество плохих вещей медику, матерился, переходя с русского на родной язык.

«Потом разозлился, подошел и ударил меня по щеке, и ушел, на этом все», - пояснила Татьяна.

Пострадавшая вызвала полицию, написала заявление и поехала в приемный покой больницы, чтобы зафиксировать удар. Девушка находится на 19-й неделе беременности.

«Вечером из-за того, что сильно разболелся низ живота, я госпитализировалась уже в родильное отделение. С ребенком все хорошо. Из-за шока произошел тонус, из-за стресса такое бывает», - добавила она.

В пресс-службе подмосковного СК сообщили, что после случившегося возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Ранее в Подольске мать пациента напала на медицинского психолога в детском реабилитационном центре «Кораблик». Женщина, находясь в инвалидном кресле, начала кидаться в него стульями.

Мигранты Избиения Раменское
17 апреля 2024, 19:21
Взрыв раздался на заводе боеприпасов в Уэльсе
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В Уэльсе на предприятии по производству компонентов для боеприпасов британской компании BAE Systems прозвучал взрыв. Об этом сообщила газета Telegraph.

По данным издания, сотрудники фабрики BAE Systems в Гласкоде в Монмутшире вызвали представителей экстренных служб.

По предварительной информации, что-то взорвалось внутри предприятия на территории завода. Сведения о пострадавших не поступали.

Компания приступила к расследованию ЧП. Все причины и обстоятельства произошедшего установят специалисты.

Ранее в Соединенных Штатах едва не взорвали Сатанинский храм. В городе Салем неизвестный 9 апреля подошел к зданию и бросил взрывчатку на крыльцо. В результате храм получил незначительные повреждения, так как бомба не сработала. Через несколько часов подозреваемого задержала полиция.

Великобритания Взрывы Оружие
17 апреля 2024, 19:16
«Похороны были вчера». Пропавшего родственника блогера Яна Топлеса нашли мертвым
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Пропавшего в Новосибирске родственника блогера-миллионника Яна Топлеса (Анатолия Евтушенко) нашли мертвым. Как сообщила «360» семьи Анастасия, мужчину уже похоронили.

«Его нашли, его похоронили. Похороны были вчера», - поделилась она.

Раскрывать детали гибели Анатолия она не стала, посчитав это неуместным.

«Как могут быть родители, которые хоронят детей?» - ответила Анастасия на вопрос о состоянии родственников.

Ян Топлес в своем Telegram-канале также подтвердил гиль Анатолия. Он поблагодарил всех за слова поддержки.

«Если бы Толя был жив, он бы обнял каждого, по братски, со свойственной ему доброй улыбкой», - написал Ян.

Ранее об исчезновении брата своей жены заявил блогер Ян Топлес.

Он попросил подписчиков помочь с поисками родственника. Как стало известно позже, из Междуреченска Анатолий поехал в Новосибирск, чтобы устроиться на работу. В последний раз его видели в барбершопе в центре города. Там Анатолию стало плохо, но вызывать скорую он не захотел.

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