21 мая 2024, 23:18

Сбежавшая из дома чеченка раскрыла детали конфликта у отдела полиции в Москве

РИА «Новости»
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Вынужденная сбежать из России чеченка Лия Заурбекова поделилась подробностями конфликта с родственниками, который произошел около отдела полиции в Москве. Девушка отметила, что ушла из дома из-за побоев.

Заурбекова вышла на связь во вторник, 21 мая, сообщило издание Msk1.ru.

Девушка рассказала, что молодой человек, который помог ей скрыться от родственников, не принуждал ее к побегу. Она познакомилась с ним за полгода до того, как приняла такое решение. Между ними установились доверительные отношения.

Семья ее нашла в столице, пыталась забрать из отдела полиции на Каширском шоссе, где они спасались с парнем от преследования. Причем они требовали ее выдать, хотя она уже совершеннолетняя. Около отделения тогда находились около 10 человек. Полицейские их выпустили со словами, чтобы сами разбирались, раз у них такие традиции.

Молодые люди вышли из отделения. Девушку схватил отец и еще несколько человек пытались затащить в машину. Силовики никак не отреагировали. Она вырвалась и вернулась в отдел, где стала ждать адвоката. Ее парня родственники избили еще на прошлой неделе. Он написал заявление об избиении.

«Это рукоприкладство, тотальный контроль, угроза, что при малейшем непослушании меня увезут обратно в Чечню. И такие заявления, мол, что выйти замуж, образование нужно», - объяснила она, почему сбежала.

Заурбекова добавила, что боится возвращаться в Россию. Ее отец до этого заявил журналистам, что найдет дочь, а парня накажут за помощь в побеге.

Ранее чеченский омбудсмен Мансур Солтаев заявил, что правозащитники искусственно нагнетают ситуацию вокруг Чеченской Республики, а их слова про ущемление прав девушек в их семьях - все ложь и провокации.

Чечня МВД РФ Семья Женщины Полиция Москва
21 мая 2024, 22:24
«Взял пистолет втихушку». Подросток случайно выстрелил в ногу другу в Иркутске
Freepik
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Подросток случайно выстрелил в ногу друга из пневматического пистолета в Иркутске. Пострадавшего доставили в больницу, а «стрелка» — в отдел полиции. Мать второго подростка поделилась с 360.ru подробностями произошедшего.

Собеседница 360.ru Анастасия рассказала, что мальчики учатся в одном классе и дружат. В тот день они просто стояли и шутили. Никакого конфликта не было.

«Они вообще собирались идти на озеро, хотели там стрелять. Но я об этом не знала», - подчеркнула она.

По ее словам, до этого случая ее сын стрелял только под наблюдением отца, на огороде. Их семья живет в частном доме. Пистолет он приобрел у какого-то друга, но она его не знает. Ему разрешили его оставить с условием, что стрелять он будет под присмотром отца.

«Они выходили, банки ставили на лавочку и стреляли. Он никогда не уносил его. У него был еще игрушечный пистолет, такой черный. Вот с ним он ходил гулять. Получается, этот взял втихушку», - заявила Анастасия, предположив, что сын решил похвастаться им во дворе.

По ее словам, во время разговора на улице один из подростков вытащил пистолет, стреляющий пистонами.

«И вот он стрельнул в воздух, получается, друг, а Сема вытащил и хотел в асфальт стрельнуть. И получилось, что в ногу попал», - заявила женщина.

Собеседница 360.ru добавила, что ее сын бесконфликтный ребенок. Он осознал, что натворил, «понял, напугался вчера, расстроился очень, что так произошло».

Анастасия призналась, что себя тоже винит. По ее словам, с сыном у нее доверительные отношения, он никогда не обманывал, а пистолет лежал на полке в шкафу, его не прятали. Она добавила, что сейчас приехала навестить раненого подростка. Мальчику привезли гостинцы, букет его матери, попросили прощения по телефону. Мать друга к ним претензий не имеет.

Сейчас этим делом занимается прокуратура Ленинского района города Иркутска. Юный стрелок и его родители уже дали объяснения в полиции.

Дети Прокуратура РФ Больницы Иркутская область Оружие Следственный комитет России
21 мая 2024, 20:58
Массовая драка со стрельбой произошла в Москве, есть пострадавшие
РИА «Новости»
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Толпа неизвестных устроила массовую драку со стрельбой в районе Бирюлево Западное в Москве, сообщил 360.ru очевидец случившегося. По предварительным данным, есть раненые.

Конфликт произошел на перекрестке рядом с домом № 8 по Медынской улице. Группа мужчин громко ругалась и обменивалась ударами на газоне рядом с проезжей часть. После этого раздались звуки, похожие на выстрелы.

«Супруг мимо шел, заснял видео. Больше не отсвечивал там, других подробностей нет», - сказала собеседница 360.ru.

Кадры с места происшествия можно посмотреть в нашем Telegram-канале «Маленькие Большие новости».

По данным Mash , после выстрелов одного из участников драки занесли в BMW и уехали. Остальные мужчины разбежались. По информации канала, ранения в конфликте получили четыре человека.

Драки Стрельба Видео Мужчины Москва
21 мая 2024, 17:53
На Новомарьинской улице в Москве забил фонтан высотой в 7 этажей
Пресс-служба МЧС
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Новомарьинская улица в Москве превратилась в своеобразный филиал Петергофа — у дома 36, корпус 1, забил фонтан высотой почти до седьмого этажа. Причиной ЧП стала коммунальная авария.

Очевидцы в местных чатах в Telegram успели поделиться впечатлениями от происходящего. Один из пользователей разместил видео со своими приятелями на фоне бьющего вверх столба воды.

«Мы на Камчатке, друзья, а это первый в мире гейзер», - пошутил один из молодых людей.

Проезжую зону и тротуары рядом с местом прорыва сильно затопило.

«Свежо, как на море», - прокомментировал обстановку водитель, проезжавший мимо места аварии.

В городском департаменте ЖКХ заявили, что причину происшествия уже устранили без отключения абонентов.

Видео «фонтана» и подтопленной улицы смотрите в нашем Telegram-канале «Маленькие Большие новости».

Москва
21 мая 2024, 15:11
«Это неправда». Жительница Красноярского края опровергла обвинение в избиении девочки
РИА «Новости»
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Жительница Красноярского края Екатерина Назарова назвала ложью прозвучавшие в ее адрес обвинения в якобы избиении девочки. Об этом она сказала 360.ru.

Ранее стало известно, что женщину обвинили в якобы избиении 12-летнего подростка из-за кражи электронной сигареты. При этом очевидец отмечала, что на самом деле Екатерина просто разнимала драку своей дочери с ребенком.

«Она крала у нас телефон, взяла у ребенка велик, не могли месяц его забрать обратно. Потом у нас ночевала и украла „парилку“», - сказала Екатерина.

Женщина добавила, что напишет заявление в Следственный комитет за клевету в ее адрес об избиении ребенка.

«Если даже я виновата, то меня без суда оклеветали везде. <...> Информация о причинении побоев с моей стороны не соответствует действительности», - подчеркнула она.

Пресс-служба главка СК по Красноярскому краю сообщила, что ведомство завело дело об «умышленном причинении легкого вреда здоровью».

По версии следствия, 10 мая жительница Назарова, находясь у себя в квартире, в ходе конфликта нанесла 12-летней подруге дочери множественные удары по голове. Ребенку оказывается медицинская помощь.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования и установленных обстоятельствах уголовного дела.

Уголовное дело Дети Избиения Красноярский край

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