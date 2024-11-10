10 ноября 2024, 19:55

Сбежавшая через окно от конфликтного приятеля москвичка сломала позвоночник

РИА «Новости»
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Перелом позвоночника диагностировали московские врачи выпавшей из окна второго этажа жилого дома на севере столицы 35-летней женщины. Как сообщил Telegram-канал Shot, нестандартный выход из квартиры пострадавшая выбрала после ссоры с приятелем.

Женщина находилась в гостях у знакомого. Встреча не задалась, и пара начала выяснять отношения. В ходе скандала москвичка посчитала, что в этом доме ей не рады, и решила сбежать от кричавшего мужчины через окно.

Но процесс спуска на землю пошел не так гладко, как рассчитывала женщина. Она смогла преодолеть пандус, но на этом удача ей отказала. Упав на землю, москвичка поняла, что самостоятельно встать не сможет. Пострадавшую доставили в Боткинскую больницу, где объявили, что у нее сломан позвоночник.

Сегодня же стало известно, что спустившийся на железнодорожные пути на станции «Выхино» МЦД-3 мужчина попал под проходившую электричку. Как сообщил источник 360.ru, состав отрезал мужчине обе ноги выше колена.

Врачи Москва
10 ноября 2024, 17:49
Туристы застряли на подъемнике на Эльбрусе
Freepik
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Группа туристов застряла на подъемнике на Эльбрусе. Отдыхающие висели на высоте около двух тысяч метров, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, на курорте «Эльбрус» резко остановились подъемники. Среди застрявших были дети. Туристы заявили, что кабинки сильно раскачивало ветром.

В комментарии для «Газеты.ru» администрация курорта отметила, что канатную дорогу пришлось остановить по техническим причинам на 10 минут.

«Никакого сильного ветра и качания не было. Все работает в штатном режиме, все прекрасно», - указали представители курорта.

В настоящее время движение на подъемнике возобновили.

Ранее двое туристов из Москвы потерялись при восхождении на Эльбрус на высоте пять тысяч метров. Спасатели нашли мужчин и вернули их к палаточному лагерю.

Туризм Дороги
10 ноября 2024, 13:45
Склад загорелся в подмосковном селе Ям на 1200 «квадратах»
Пресс-служба МЧС
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Крупный пожар охватил склад в селе Ям городского округа Домодедово. Прибывшие на место пожарные локализовали пламя на площади в 1200 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС.

В ведомстве уточнили, что к тушению привлекли 23 человека и пять единиц техники.

Пресс-служба опубликовала кадры с места происшествия. На них видно, что очаг пожара находился в большом металлическом ангаре. Пожарные приступили к тушению как внутри помещения, так и снаружи, проливая верхнюю часть склада.

Утром 10 ноября пламя охватило частный жилой дом в поселке Кратово Раменского городского округа. После возникновения огня из помещения самостоятельно эвакуировались три женщины и двое подростков 13 и 15 лет. Их забрали с собой прибывшие на место врачи.

В пресс-службе МЧС заявили, что предварительной причиной возникновения огня стало короткое замыкание.

Пожары МЧС РФ Город Домодедово
10 ноября 2024, 13:35
Жильцы дома в Раменском самостоятельно спаслись во время пожара
Пресс-служба МЧС
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Самостоятельную эвакуацию из загоревшегося частного дома в поселке Кратово Раменского городского округа провели трое женщин и двое подростков 13 и 15 лет. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В ведомстве добавили, что всех пятерых после выхода из горящего здания передали врачам.

«В поселке Кратово загорелся частный дом. Три женщины и дети 13 и 15 лет самостоятельно выбрались из горящего здания. Все госпитализированы», - отметили в МЧС.

Пламя распространилось на площади в 150 квадратных метров. К тушению привлекли 20 специалистов и пять единиц техники.

Предварительной причиной возникновения огня назвали короткое замыкание электропроводки.

В ночь на воскресенье, 10 октября, в результате пожара в многоэтажном доме на Карельском бульваре на севере Москвы пострадали трое взрослых и четверо детей. Как сообщил источник 360.ru, пламя распространилось на площади в 20 квадратных метров. Огонь оказался настолько сильным, что обрушил стены между квартирами.

Пожары МЧС РФ Раменское
10 ноября 2024, 08:16
Пожар начался в здании ресторана в центре Москвы
РИА «Новости»
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Утром в воскресенье на территории ресторана в четырехэтажном доме в центре Москвы загорелась электрощитовая. Об этом 360.ru сообщили в экстренных службах.

ЧП случилось в районе дома № 13 по улице Никитской в Пресненском районе. По предварительным данным, в заведении загорелась электрощитовая, дым затягивает в подвальное помещение расположенной рядом консерватории.

Очевидцы на месте услышали хлопки, интенсивность возгорания увеличивается. На место прибыли спасатели, подробная информация уточняется.

Пожары МЧС РФ

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