Сбежала от мужа-тирана только в пижаме. В Подмосковье 10-й день ищут пропавшую женщину

По словам Людмилы, бывший муж Кати, Евгений Толстиков, регулярно проявлял агрессию, из-за чего ее дочь ранее решилась на развод. После расставания женщина вместе с двумя маленькими детьми переехала к матери в Волгоградскую область. Однако в конце декабря ей пришлось вернуться в Подольск, чтобы отвезти детей к врачу.

За два дня до исчезновения Екатерина с сыновьями приехала к бывшему мужу. Как сообщила мать пропавшей, Катя сразу заметила недоброжелательное отношение со стороны свекрови, но решила остаться. В ночь перед побегом в семье произошла ссора: старший сын Кати почувствовал себя плохо, но Евгений настаивал, что проблемы с ребенком надуманы.

Версия бывшего мужа Толстиков заявил, что в ту ночь он все же отвез ребенка и бывшую жену в больницу. Врачи никаких проблем не обнаружили, после чего семья вернулась домой. Затем Екатерине кто-то позвонил - мужчина решил, что это ее предыдущий партнер.

Евгений забрал телефон Екатерины и вышел на улицу. Вернувшись домой, он обнаружил лишь открытое окно - вдалеке мужчина увидел убегавшую от него бывшую жену.

Где ищут Екатерину Поиски Екатерины ведутся уже десять дней. В поисковых мероприятиях участвуют полицейские и волонтеры отряда «ЛизаАлерт». Пропавшую женщину искали по всему району, включая ближайший парк, но никаких следов обнаружить пока не удалось.

Родные предполагают, что Екатерина могла спрятаться, опасаясь преследования, либо случайно погибнуть из-за морозной погоды. Евгений Толстиков, в свою очередь, утверждает, что не применял к бывшей жене насилия и сам заинтересован в ее возвращении.

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