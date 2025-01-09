09 января 2025, 01:13

Сбежала от мужа-тирана только в пижаме. В Подмосковье 10-й день ищут пропавшую женщину

РИА «Новости»
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В ночь на 29 декабря в подмосковном Подольске 32-летняя Екатерина Тамахина выбежала из квартиры бывшего мужа и исчезла. Женщина была одета лишь в пижаму и тапочки. Мать пропавшей, Людмила Тамахина, считает, что ее дочь пыталась спастись от экс-супруга, с которым у нее давно были напряженные отношения, сообщили «Аргументы и факты».

По словам Людмилы, бывший муж Кати, Евгений Толстиков, регулярно проявлял агрессию, из-за чего ее дочь ранее решилась на развод. После расставания женщина вместе с двумя маленькими детьми переехала к матери в Волгоградскую область. Однако в конце декабря ей пришлось вернуться в Подольск, чтобы отвезти детей к врачу.

За два дня до исчезновения Екатерина с сыновьями приехала к бывшему мужу. Как сообщила мать пропавшей, Катя сразу заметила недоброжелательное отношение со стороны свекрови, но решила остаться. В ночь перед побегом в семье произошла ссора: старший сын Кати почувствовал себя плохо, но Евгений настаивал, что проблемы с ребенком надуманы.

Версия бывшего мужа Толстиков заявил, что в ту ночь он все же отвез ребенка и бывшую жену в больницу. Врачи никаких проблем не обнаружили, после чего семья вернулась домой. Затем Екатерине кто-то позвонил - мужчина решил, что это ее предыдущий партнер.

Евгений забрал телефон Екатерины и вышел на улицу. Вернувшись домой, он обнаружил лишь открытое окно - вдалеке мужчина увидел убегавшую от него бывшую жену.

Где ищут Екатерину Поиски Екатерины ведутся уже десять дней. В поисковых мероприятиях участвуют полицейские и волонтеры отряда «ЛизаАлерт». Пропавшую женщину искали по всему району, включая ближайший парк, но никаких следов обнаружить пока не удалось.

Родные предполагают, что Екатерина могла спрятаться, опасаясь преследования, либо случайно погибнуть из-за морозной погоды. Евгений Толстиков, в свою очередь, утверждает, что не применял к бывшей жене насилия и сам заинтересован в ее возвращении.

Ранее жена правителя Дубая сбежала с детьми и миллионами евро.

Подольск Побеги Отношения Женщины
09 января 2025, 00:12
«Ничего не можем узнать». Россиянка пропала в Турции больше недели назад
РИА «Новости»
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Российская туристка пропала в Стамбуле, она не выходит на связь с 30 декабря. Об этом РЕН ТВ сообщил брат девушки Василий.

По словам молодого человека, последний раз 23-летнюю Лауру Писаренко видели возле Российского консульства в Стамбуле. Девушка была одета в коричневую куртку, синюю шапку и черные брюки.

«Есть некоторые зацепки, где она может находиться, но мы ничего не можем узнать - Турция требует подтверждение родства, некую справку от посольства. Однако в посольстве говорят, что они такие справки не выдают», - отметил Василий.

По словам собеседника телеканала, сейчас все силы направлены на то, чтобы получить информацию о местоположении девушки. Он предположил, что Лауру могли поместить в депортационный центр.

В новогодние праздники в Турции на горнолыжном курорте погиб 15-летний подросток. Он катался вне трассы и неудачно упал около подъемников.

Праздники Турция Туризм Стамбул
08 января 2025, 23:43
Террористы напали на президентский дворец в Чаде
РИА «Новости»
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Террористическая группировка «Боко Харам» атаковала президентский дворец в столице Чада. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya на своей странице в социальной сети Х.

В сторону президентской резиденции, по данным AFP , ехали колонны военной техники. Агентство сообщило, что в результате нападения уже есть погибшие и раненые. Глава государства находится в своей резиденции.

Нападение боевиков произошло на фоне вывода из Чада военного контингента Франции. Этого требовали лидеры африканского государства. Французские подразделения, как и войска международной коалиции, находились в регионе с 2013 года для борьбы с террористами.

В 2021 году в Чаде убили президента. Действующий парламент распустили.

Терроризм Военные Боевики
08 января 2025, 22:33
Рабочий скончался, упав в шахту лифта с 9-го этажа на стройке в Новой Москве
РИА «Новости»
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ЧП произошло в поселении Сосенское в Новой Москве. Рабочий упал в шахту лифта в строящемся доме. Об этом сообщил источник 360.ru.

Рабочий упал в шахту лифта с высоты девятого этажа, уточнил источник. Мужчина не подавал признаков жизни.

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что рабочий скончался. В поселение выехала скорая помощь и полиция.

Ранее упавший с 11-го этажа монтажник скончался.

Рабочий сорвался в вентиляционную шахту на стройке на севере Москвы.

В конце ноября работник, упавший в шахту лифта, выжил. Один из работников центра по продаже шин в Электроуглях провалился в техническое помещение лифта. Мужчина пролетел два этажа и упал на уложенные внизу поддоны.

Шахты Спасатели Мужчины Москва
08 января 2025, 22:21
Перевалило за шесть сотен. Тибет сотрясают толчки после смертоносного землетрясения
Unsplash
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Жители Тибета продолжают ощущать последствия мощного землетрясения. Удар стихии накануне унес жизни 126 человек, сообщило «Синьхуа».

В общей сложности местные власти зафиксировали 646 повторных толчков. По словам главы регионального управления по чрезвычайным ситуациям Хун Ли, сильнейший из них имел магнитуду 4,4 и находился на расстоянии около 18 километров от эпицентра землетрясения.

В районы, пострадавшие от удара стихии, направили крупную партию гуманитарной помощи. Власти передали пострадавшим палатки, кровати и теплые одеяла. Королевское общество спасателей Канады выслало в регион 50 своих специалистов.

Землетрясение произошло в одном из высокогорных районов Тибета во вторник, 7 января. Погибли 126 человек , еще 188 человек пострадали. В регионе обрушилось множество зданий. Толчки ощущались также в столице Непала Катманду и в некоторых регионах Индии.

Спасатели Землетрясения Китай Непал

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