Сбербанк подаст в суд заявление о банкротстве мужа Блиновской

«Публичное акционерное общество „Сбербанк России“ уведомляет о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) индивидуального предпринимателя Блиновского Алексея Владимировича», - говорится в сообщении.

Банк сослался на пункт 2 статьи 213.5 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». Согласно этому документу, конкурсный кредитор или уполномоченный орган может подать заявление о признании гражданина банкротом при условии опубликования заявления о таком намерении не менее чем за 15 календарных дней.

Алексею Блиновскому , как и его супруге, предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в особо крупном размере. Блиновский попал под «запрет определенных действий», среди которых пользование интернетом. Елена Блиновская была под домашним арестом, однако меру пресечения изменили, и 22 января блогера отправили в СИЗО. Пока она находится в карантинной камере на 20 человек.