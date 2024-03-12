Саратовский водитель пнул подростка и выгнал его из автобуса

Конфликт между водителем и 17-летним молодым человеком произошел в Балашове 11 марта. По данным прокуратуры Саратовской области , подросток не смог оплатить проезд.

«Примерно в 17:00 <…> на остановке „Горная“ водитель автобуса маршрута № 9 высадил 17-летнего подростка за то, что тот не смог расплатиться за проезд, после чего толкал его и нанес удар ногой», - уточнили в надзорном ведомстве.

Личности водителя и юноши уже установили. Прокуратура начала проверку, по результатам которой примут решение о мерах реагирования. Инициировали ее и в Следственном комитете.

«В ходе мониторинга сети Интернет в одной из социальных сетей выявлена публикация, в которой сообщается о возможных неправомерных действиях водителя пассажирского автобуса», - отметили в пресс-службе саратовского СК.

Следователи подчеркнули, что расплатиться транспортной картой подросток не сумел, поскольку не сработал терминал.

В конце феврале шестиклассника выгнали из рейсового автобуса , поскольку у ребенка не было справки из учебного заведения о праве на льготный проезд.