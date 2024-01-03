Саратовский школьник попал в реанимацию после запуска пиротехники на Новый год

«В поселке Заволжский Пугачевского района 1 января в 00:10 школьник осуществлял запуск пиротехнического изделия на открытой площадке. В результате неосторожности при использовании салюта молодой человек получил ожоги», - уточнили в ведомстве.

Подростка отправили в реанимационное отделение Пугачевской больницы.

Региональный СК уже инициировал проверку, по результатам которой они примут процессуальное решение.

При этом следователи выяснили , что 15-летний юноша находился в тот момент на улице вместе в сестрой. Он зажег петарду, от хлопка которой и получил термические ожоги в области головы и на руке.

Ранее школьник из Новосибирска покончил с собой в новогоднюю ночь из-за подарка. Семикласснику не подарили новый компьютер из-за плохих оценок.