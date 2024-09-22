22 сентября 2024, 15:47

Сапсерфера унесло в открытое море с прибрежной зоны в Геленжике

Unsplash
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Катавшийся на сапборде 53-летний мужчина пропал в прибрежной зоне рядом с Геленджиком. Сапсерфера могло унести волнами в открытое море, сообщил Telegram-канал Shot.

ЧП произошло на пляже в хуторе Джанхот. На поиски пропавшего выдвинулись спасатели на катерах.

Ранее в открытое море унесло 22-летнюю девушку и 20-летнего парня , которые катались на сапбордах в Лазаревском районе Сочи. Брат с сестрой заплыли слишком далеко и не могли вернуться назад. О пропавших рассказал их отец, который связался с исчезнувшими туристами по телефону. Он передал спасателям координаты с местонахождением молодых людей. Они оказались в трех километрах от суши.

«Мособлпожспас» опубликовал основные правила безопасности для любителей катания на сапбордах. Отдыхающим следует связывать страховочным тросом ногу и борт, чтобы не потерять доску после падения в воду. Перед катанием также необходимо ознакомиться с прогнозом погоды и проверить состояние сапборда.

Черное море МЧС РФ Краснодарский край
22 сентября 2024, 12:26
Мать насмерть отравившихся пельменями детей ждала еще одного ребенка
Пресс-служба Следственного комитета
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Мать трех детей, насмерть отравившихся пельменями в Красноярском крае, находится на позднем сроке беременности. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По данным Следственного комитета, женщина должна была родить в ближайшие дни. Сейчас за жизнь матери и ребенка борются врачи.

От отравления пельменями умерли трое детей. По информации СК, продававшийся в сельском магазине продукт содержал неизвестное ядовитое вещество. Следователи выяснили, что торговая точка получала полуфабрикаты и мясную продукцию от поставщиков из города Назарова, Красноярска и из Республики Хакасия.

Признаки отравления у пострадавших появились утром 21 сентября - семья обратилась к врачам с жалобами на рвоту и тошноту. Пострадавших в тяжелом состоянии доставили санавиацией в Красноярск.

Отравились шесть человек : двое взрослых и четверо детей. В СК подтвердили, что скончались шестилетняя и 11-летняя девочки, а также 13-летний мальчик. По факту их смерти возбудили уголовное дело. Остальные члены семьи находятся в тяжелом состоянии, отметили в пресс-службе СК.

Дети Следственный комитет России Красноярский край
22 сентября 2024, 09:52
Жесткое ДТП с опрокидыванием фуры и мусоровоза произошло на МКАД
РИА «Новости»
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Крупная авария произошла МКАД — на трассе столкнулись и перевернулись фура и мусоровоз. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

ДТП произошло на внутренней стороне 10-го километра МКАД, в районе съезда 11. Ведомство опубликовало видеозапись со случившимся. Мусоровоз сбоку врезался в фуру, после чего оба грузовика опрокинулись. На место прибыли оперативные службы.

В московском Дептрансе отметили, что информация о пострадавших пока уточняется. Пресс-служба рекомендовала автомобилистам выбирать пути объезда, так как движение сейчас осуществляется только по одной полосе.

Ранее автомобиль Mitsubishi Outlander столкнулся в Нижегородской области с фурой Scania. Авария произошла на проспекте Ленина в Дзержинске. Легковушка во время обгона грузовика врезалась в него, после чего вылетела на обочину и въехала в дерево. В ДТП пострадал 72-летний пассажир Mitsubishi.

Крупная авария произошла МКАД - на трассе столкнулись и перевернулись фура и мусоровоз. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Грузовики ДТП Москва
22 сентября 2024, 01:50
В Красногорске пройдет панихида по погибшим при теракте в «Крокусе»
РИА «Новости»
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Панихида по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» пройдет в соборе в Павшиной пойме в Красногорске, там развернут церковный штаб помощи пострадавшим. Об этом сообщил настоятель собора священник Василий Лосев в беседе с РИА «Новости».

«У нас будет в 8:30 начинаться литургия. На литургии провозгласим заупокойную ектению, и по окончании литургии совершим панихиду, около 10.30 - 11 часов», - сказал он.

Ранее кардиохирург Баграт Алекян заявил, что как минимум один пострадавший при теракте в «Крокусе» до сих пор проходит лечение в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени Вишневского. По его словам, всего туда поступило двое получивших ранения при атаке террористов. Одного уже выписали.

Теракт в Красногорске случился 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в «Крокус» ворвались террористы с оружием и открыли огонь по людям, потом они подожгли помещения. Жертвами нападения стали 145 человек.

Красногорск Священники Теракт в «Крокусе»
21 сентября 2024, 23:04
Пожар на заправке вспыхнул в Ставропольском крае
Телеканал «360»
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Бензовоз загорелся на заправке в Ставропольском крае. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По данным журналистов, происшествие случилось на дороге Новоселицкое - Александровское примерно в 21:30. Пламя перешло на заправку и еще на два автомобиля, припаркованных рядом с АЗС.

Пожарные уже выехали на место ЧП и тушат огонь.

Как заявил временно исполняющий обязанности Новоселицкого МО Виктор Фетисов, один человек пострадал при пожаре. Сейчас его состояние стабильное, ему оказывают помощь.

В распоряжении 360.ru оказалось видео с места ЧП. На кадрах видно, как разгорелся огонь.

Похожая ситуация случилась в апреле в Свердловской области. Бензовоз загорелся вместе с колонкой. На место происшествия оперативно прибыли спасатели и ликвидировали возгорание. Для этого привлекли 12 сотрудников МЧС и четыре единицы специальной техники. В ходе случившегося пострадал один человек.

Спасатели Пожары Свердловская область

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