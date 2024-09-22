Сапсерфера унесло в открытое море с прибрежной зоны в Геленжике

Мать трех детей, насмерть отравившихся пельменями в Красноярском крае, находится на позднем сроке беременности. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По данным Следственного комитета, женщина должна была родить в ближайшие дни. Сейчас за жизнь матери и ребенка борются врачи.

От отравления пельменями умерли трое детей. По информации СК, продававшийся в сельском магазине продукт содержал неизвестное ядовитое вещество. Следователи выяснили, что торговая точка получала полуфабрикаты и мясную продукцию от поставщиков из города Назарова, Красноярска и из Республики Хакасия.

Признаки отравления у пострадавших появились утром 21 сентября - семья обратилась к врачам с жалобами на рвоту и тошноту. Пострадавших в тяжелом состоянии доставили санавиацией в Красноярск.

Отравились шесть человек : двое взрослых и четверо детей. В СК подтвердили, что скончались шестилетняя и 11-летняя девочки, а также 13-летний мальчик. По факту их смерти возбудили уголовное дело. Остальные члены семьи находятся в тяжелом состоянии, отметили в пресс-службе СК.