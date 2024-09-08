Сантехник устраивал секс-вечеринки в подсобке московского ЖК

Сантехника в Москве поймали с поличным за секс-вечеринки в подсобке московского ЖК. Как сообщил Telegram-канал Shot , полицейские застали мужчину спящим в постели в двумя полуголыми девушками.

Странные звуки из технического помещения услышали жильцы в Западном Дегунине. Они вызвали правоохранителей, чтобы прикрыть «бордель».

«Любвеобильного [сантехника] отпустили, но с работы его уволили. А те самые дамы, по словам местных, уже соблазняют других коммунальщиков», - написали авторы публикации.

Жильцы в общедомовом требовали «амнистию Сереге» - так зовут местного сантехника. Они отметили, что без специалисты им придется худо. К тому же, тот «продержался» дольше своих предшественников.

Ранее в Нижневартовске полицейские накрыли бордель , который работал под видом массажного салона. Женщин, оказывавших интимные услуги задержали, им грозит штраф до двух тысяч рублей.